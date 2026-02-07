STF pode contribuir para elevar o sarrafo ético

O Congresso Nacional parece ter dificuldade de aprender uma lição simples: a sociedade agora está mais atenta aos acontecimentos de Brasília e não aceita mais arcar com os custos dos privilégios acumulados por seus representantes — os quais são cada vez maiores.

Depois do sufoco que os parlamentares passaram, após aprovarem a chamada PEC da Blindagem, eles voltam a atacar com aumentos excessivos para a elite de funcionários do Congresso, além de agraciá-los com uma série de "penduricalhos" para inflar a remuneração.

A lembrar que a proposta de emenda constitucional foi apelidada de "PEC da Bandidagem", pois, na prática, elevava a imunidade parlamentar a um grau que os "blindava" de responder por crimes eventualmente cometidos. Após a aprovação da Câmara, houve manifestações reunindo milhares de pessoas em várias cidades do País, o que levou a Comissão de Constituição e Justiça do Senado a considerar a medida inconstitucional, mandando arquivá-la.

Nessa nova investida, Câmara e Senado, em sessões relâmpago, aprovaram medidas autorizando salários acima do teto constitucional, de R$ 46 mil, podendo até dobrar esse valor, por meio de "gratificações de desempenho" destinadas a servidores em cargos de "alta responsabilidade". Estabeleceu-se ainda que o funcionário ganharia um dia de folga a cada três dias trabalhados, mantendo o fim de semana livre, podendo gozar o descanso ou receber a compensação financeira. Além disso, essas verbas ficam livres do pagamento de imposto de renda.

Desta vez, quem atalhou a farra com o dinheiro público foi o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu liminar suspendendo os valores acima do teto constitucional nos três poderes da República. Em seu despacho, Dino escreveu que "o fenômeno da multiplicação anômala de verbas indenizatórias chegou recentemente a patamares absolutamente incompatíveis com o artigo 37 da Constituição". Sendo o sistema judiciário um dos que mais se aproveita dessas brechas para alavancar seus salários.

No dia 25 deste mês o plenário do STF vai analisar a decisão de Dino, podendo aprová-la ou não. Nesse dia a Suprema Corte tem a oportunidade de fazer história. Se confirmar a decisão de Dino, o Judiciário dará prova de que está disposto a confrontar seus próprios privilégios, elevando o sarrafo ético que deve nortear a vida dos servidores públicos. É preciso que a sociedade se manifeste, em atos pacíficos, em favor dessa proposta.

O Congresso Nacional, por sua vez, tem de lembrar que é representante do povo brasileiro e não de seus próprios interesses. Por que não imprimir a mesma rapidez vista na autoconcessão de privilégios para aprovar a reforma administrativa que tramita há tempos no Congresso?



