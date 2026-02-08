O POVO ENTRE OS 10 MAIS PREMIADOS DO BRASIL

Uma notícia tem animado O POVO, não pela surpresa do anúncio, mas pela alegria do reconhecimento. O Grupo de Comunicação O POVO é o primeiro jornal do Ceará a estar entre os dez veículos brasileiros mais premiados da história, ocupando a décima posição do ranking Premiados da Imprensa Brasileira, da Jornalistas Editora Ltda. A plataforma O POVO figura como a mais premiada do Nordeste em 2025.

Os resultados, divulgados na semana que passou, mostram a TV Globo liderando o ranking. O POVO está em 10° com 128 premiações. O POVO se destaca nas colocações publicadas, surgindo como o meio de comunicação mais premiado do Nordeste e o sexto do Brasil em 2025.

O ótimo desempenho do Grupo O POVO é razão de alegria para todos os que fazem o jornal - em suas variadas plataformas - e para o público que o acompanha, pela certeza da boa qualidade dos produtos apresentados. A seriedade com que os conteúdos são publicados e a responsabilidade de suas produções fazem do O POVO um grupo que se orgulha da confiança por parte do público.

Esse registro atesta o momento de pleno frescor do Grupo de Comunicação O POVO. A marca noticiosa, que é chancela de informação confiável há 98 anos, nunca se fez tão forte e tão presente. O que é escrito, interpretado e analisado destina-se a um público final que só se expande e que hoje é contado em milhões de pessoas - no impresso, na versão digital, nos meios audiovisuais e nas redes sociais. Isso tudo fortalece uma marca noticiosa que carrega o orgulho cearense em todas as plataformas que ocupa e o conforto de saber que é um veículo visceralmente ligado às causas do Estado onde mantém sua base.

É certo que O POVO tem desempenhado um papel significativo na história política, social e cultural do Ceará, cobrindo eventos importantes, dando voz a diversas camadas da sociedade e atuando como um canal relevante de informação e debate. Ao longo dos anos, o jornal passou por diversas transformações, adaptando-se às mudanças tecnológicas e ao contexto midiático contemporâneo.

É válido acentuar a qualidade do O POVO , que se consolida como um espaço de inovação e excelência no jornalismo multimídia. Desde a sua criação, em 2020, O POVO tem investido em conteúdos audiovisuais de alta qualidade, combinando a credibilidade de um dos mais respeitados veículos de comunicação do Nordeste com a modernidade das narrativas digitais.

Desse modo, na antevéspera de seu centenário, O POVO se planeja para comemorar uma marca alcançada por poucos jornais brasileiros e internacionais. E essa celebração virá acompanhada do que o Grupo tem feito, de modo ininterrupto, ao longo de todos estes anos: a valorização da pluralidade das ideias em sua linha editorial e o respeito pelo público leitor, com quem dividimos estes números de premiações que tanto nos alegram, incentivam e orgulham. n