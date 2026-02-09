O risco do mau exemplo

Às vésperas de uma eleição, sobretudo de uma que se anuncia novamente polarizada, há sempre a tentação de ceder ao impulso de confundir o que é da esfera administrativa com aquilo que é estritamente do âmbito da disputa política. Veja-se o caso dessa querela entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Juazeiro do Norte envolvendo a Patrulha Maria da Penha.

Ainda no mês de janeiro deste ano, o Executivo estadual informou que 29 municípios cearenses seriam beneficiados com uma viatura do convênio celebrado entre a gestão do Abolição e as prefeituras. O contrato prevê, além da cessão do veículo, a entrega de kits para a guardas municipais, a quem caberá operar o patrulhamento, vital para a redução de episódios de violência doméstica.

Maior cidade do interior do Ceará, Juazeiro do Norte, na região do Cariri, não foi inicialmente contemplada no programa do Governo. Reeleito em 2024, Glêdson Bezerra (Podemos), gestor caririense, queixou-se da exclusão. Auxiliares do prefeito, por sua vez, atribuíram o problema a divergências de natureza política com o governador Elmano de Freitas (PT), mais agudas em ano eleitoral.

Vice-governadora do Estado, Jade Romero (MDB) rebateu essas declarações. De acordo com a também secretária da Proteção Social, Juazeiro teria aderido ao programa apenas em outubro de 2025, o que acabou inviabilizando sua participação já agora. Pelas redes sociais, tanto Elmano quanto Glêdson rejeitaram qualquer hipótese de "politicagem" na contenda. Que bom que pensem assim.

Mas o fato é que Juazeiro, com seus mais de 300 mil habitantes, ficou de fora do projeto estadual, mesmo que provisoriamente. Considerando-se as necessidades da população local, interessa muito pouco se isso se deveu a uma letargia dos gestores, e aqui não se aponta o dedo para ninguém, ou a possíveis desentendimentos entre o prefeito e o governador, ambos eleitos para um mandato cujo principal objetivo é honrar os compromissos assumidos não apenas com o eleitorado que lhe endereçou o voto.

Próprias de um regime liberal, as diferenças políticas e ideológicas se resolvem nas urnas, no período apropriado para esse embate, que é o da campanha eleitoral. Se deflagradas antes da hora, essas tensões mais atrapalham que ajudam, principalmente num estado com números crescentes de feminicídios como é o Ceará. Nele, a politização da violência é danosa, primeiro porque dificulta a procura por respostas, segundo porque não contribui para a constituição de políticas mais efetivas.

É de se esperar que o governador e os prefeitos cearenses, alguns dos quais de oposição (da lista de 29 municípios que vão receber viaturas da patrulha, apenas um não é da base da administração petista), tenham clareza do papel que cada um deve cumprir no traçado republicano.

A proximidade de um pleito não autoriza qualquer autoridade, estadual ou municipal, a se deixar conduzir e a conduzir os negócios do estado fiando-se na régua da corrida política, pela qual os aliados têm primazia na distribuição dos frutos da administração, encarados como rendimentos privados. A democracia não funciona assim. n