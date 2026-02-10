A economia do carnaval no Ceará

Há, como regra, uma discussão sempre animada sobre gastos públicos que se relacionam com eventos ligados à festa carnavalesca. Em anos eleitorais, como este que vivenciamos, o tema acaba desviado para questões de menor peso e não se consegue fazer um debate que mergulhe com profundidade nos prós e contras.

O POVO presta um serviço à qualidade da discussão sobre o assunto com os dados que levantou e que estão apontados em reportagem da edição de ontem, assinada por Mariah Salvatore. Os números são contundentes como forma de reforçar a ideia de que, para além da festa e dos aspectos culturais, há um efeito econômico impossível de ser desconsiderado na equação final que se precisa fazer no rumo de uma conclusão equilibrada. No caso do Ceará, aponta-se que a cada R$ 1,00 investido corresponde um retorno de R$ 13,37 em renda e de R$ 7,64 em turismo.

É uma média geral construída pela divisão entre os 184 municípios cearenses, ou seja, haverá aqueles nas quais o impacto pode ser ainda maior e, claro, em outros ele pode ser menos observado. O fato principal é que a economia estadual ganha, aspecto de relevância para ser observado no balanço que se faça com seriedade acerca da representatividade real do período, para além da alegria e da mobilização geral que ele envolve.

A expectativa oficial da Secretaria de Turismo do Ceará indica uma geração de R$ 921 milhões de renda em 2026, o que representaria crescimento de 22% quanto aos resultados obtidos na festa do ano passado. Espera-se 215 mil visitantes para o período, também com elevação comparativa, olhando para 2025, de aproximadamente 15% neste caso

Claro que os gestores públicos estão obrigados, na circunstância que for, a manter o zelo pelo uso do dinheiro que pertence ao cidadão e que precisa lhe ser devolvido na forma de algum serviço ou ação que tenha como objetivo único beneficiá-lo. Portanto, cachês e outras despesas ligadas à festa devem ser mantidas no limite de valores que os cofres permitam e que o mercado aponte como justificável.

Tranquiliza à sociedade, de alguma forma, a atenção que o quadro tem merecido das instâncias de controle, em especial o Tribunal de Contas do Estado (TCE). Especialmente pelo fato de haver medidas preventivas adotadas, com o cuidado de se fazer esclarecimentos prévios aos gestores como forma de orientá-los a não cometerem irregularidades eventualmente determinadas pelo desconhecimento do que a lei estabelece para tais situações.

O certo é que os números falam por eles próprios quanto à importância do apoio público para que os eventos aconteçam. Nada, porém, justificará pagamentos fora das condições reais de disponibilidade do caixa público ou alguma negligência com a necessidade de ser rigoroso e transparente para que se evite qualquer tipo de desvio de finalidade. Seja desrespeitando regras que devem acompanhar todo gasto que se faça com dinheiro da sociedade, seja para possibilitar proselitismos em favor de segmento político "a" ou "b". n