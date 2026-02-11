A repetição de um conflito previsível

Foi lamentável, porém previsível, o confronto violento entre as torcidas organizadas dos times do Fortaleza e do Ceará, acontecido antes do início do chamado "Clássico-Rei", no último domingo, o primeiro do ano. Previsível pela repetição desses inaceitáveis tumultos, como também pela convocação para o enfrentamento por meio de redes sociais nos dias que antecederam o jogo.

O POVO teve acesso ao inquérito policial que investiga as ações, mostrando ter havido premeditação para os atos criminosos. A polícia identificou convocação de duas torcidas organizadas, uma de cada time, para participar dos confrontos. Algumas imagens mostravam prédios incendiados e depredados, como um incentivo ao cometimento de crimes.

O que deveria ser apenas uma partida para cumprir tabela tornou-se um conflito de grandes proporções, pois aos baderneiros interessa apenas o desejo de massacrar fisicamente o adversário, que vale para a parcela criminosa de torcedores de ambos os clubes.

É preciso reconhecer que às forças de segurança é difícil intervir no conflito, pois a briga espalha-se por diversos bairros, dificultando a tarefa da polícia. Talvez uma ação mais efetiva de inteligência ajudasse a prevenir futuros embates, antes que irrompam, identificando os principais líderes dessas gangues, para chamá-los à responsabilidade por meio de mecanismos legais, antes das partidas futebolísticas.

Mas desta vez a Polícia Militar agiu com mais rigor, pelo menos no que diz respeito à quantidade de detidos participantes dos tumultos, que deixaram três feridos. Foram detidas 357 pessoas, incluindo a apreensão de 116 adolescentes envolvidos no conflito. Entre os adultos, 57 estão com prisão preventiva decretada. O número de presos é três vezes superior, se comparado aos detidos do primeiro jogo entre as equipes no ano passado, quando foram detidos 115 integrantes de torcidas organizadas.

Se a situação já não fosse suficientemente danosa, uma das principais organizações criminosas que age no Ceará, resolveu também intrometer-se no assunto. Segundo reportagem publicada na edição de terça-feira, o Comando Vermelho avisou, por meio de "salves" (ordens) nas redes sociais, que a briga de torcidas está proibida "totalmente" proibida, em todo o Estado, ameaçando líderes de torcidas que descumprirem a decisão.

De acordo com esses comunicados, os confrontos causam "problemas" para o Comando Vermelho, pois levam o "sistema" (a polícia) para dentro das "quebradas" (áreas sob o controle da facção).

Observem como a situação paradoxal, quado uma facção ordena a outra organização criminosa que pare com seus crimes para não atrapalhar os de sua suposta competência. Ao cidadão, restar perguntar: como chegamos a esse ponto? Um questionamento que não vale apenas para o Ceará.



