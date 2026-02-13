É um erro incluir redução da maioridade na PEC

Após o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, ter afirmado ser "legítima" a realização de uma consulta para a população decidir sobre a possibilidade de redução da maioridade penal, o tema voltou a mobilizar opiniões contra e a favor da alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A proposta de incluir o tema na PEC da Segurança Pública, em tramitação no Congresso, foi do relator do texto na Câmara, deputado Mendonça Filho (UB-PE).

Apesar de a maioridade aos 18 anos estar consagrada na Constituição de 1988, foi com a criação do ECA, em 1990, que a redução para 16 anos tornou-se prioridade para segmentos conservadores da sociedade, que veem esse item do estatuto como um dos problemas da segurança pública. É uma visão completamente equivocada porém, mesmo assim, reverbera intensamente em uma sociedade assustada com o aumento da criminalidade.

A reação contrária partiu da bancada do PT na Câmara dos Deputados, manifestando "veemente oposição" à possibilidade de incluir na PEC uma proposta que reduziria a maioridade penal para todos os crimes, tema que não consta no texto enviado pelo Palácio do Planalto ao Congresso. O partido também discorda da possibilidade de submeter o assunto à consulta popular.

No entanto, segundo publicou o jornal fluminense O Globo, a iniciativa do ministro poderia ser um "gesto" para facilitar a aprovação da PEC da Segurança Pública, de interesse do governo. Se foi isso, o ministro pode ter sido orientado pelo Palácio do Planalto.

Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2023-2024), a maioria dos autores identificados de homicídios tem entre 18 e 29 anos. O estudo mostra que, entre adolescentes infratores, os crimes mais frequentes não são homicídios, mas roubo, tráfico e outros delitos patrimoniais ou relacionados ao mercado de drogas.

É unanimidade entre as organizações de defesa da criança e do adolescente, inclusive o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a posição contrária à redução da maioridade penal. Para a entidade, é uma decisão equivocada "que não vai resolver o problema da violência e penalizará uma população de adolescentes a partir de pressupostos equivocados".

A ideia de que a redução da maioridade penal fará diferença em termos de segurança pública não se sustenta. Um aspecto pouco comentado do ECA é que o estatuto prevê medidas para responsabilizar adolescentes que desrespeitam as leis, inclusive a internação em unidades socioeducativas.

Incluir a medida na PEC não é o melhor caminho para discutir o assunto, principalmente no momento em que a chamada "polarização" contamina qualquer diálogo. Apesar do longo tempo em que o tema está em discussão, está longe de ser uma urgência. Nada impede que esse complexo assunto continue em debate no Legislativo, com o equilíbrio que o assunto requer.



