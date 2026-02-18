Regulamentação e transparência algorítmica

Com o surgimento das novas tecnologias e o lugar central que passaram a representar na vida cotidiana, o uso abusivo de redes sociais por crianças e adolescentes tornou-se preocupação de pais, mães, autoridades governamentais e de estudiosos do assunto. Desenhadas para causar dependência e com algoritmos agindo no mesmo sentido, dezenas de países ao redor do mundo buscam formas de lidar com esse fenômeno, principalmente para proteger crianças e adolescentes, o elo mais fraco de uma corrente que arrasta à dependência.

Jovens expostos com frequência às redes sociais sofrem efeitos deletérios como ansiedade, depressão, baixa autoestima, queda no rendimento escolar, dificuldade de interações pessoais na vida real, entre outros males.

Os adultos também estão sujeitos a consequências graves, como abalo na saúde mental, queda de produtividade e conflitos familiares, decorrentes do uso excessivo das redes.

À plataforma de notícia Deutsche Welle (DW), em reportagem publicada pelo O POVO (15/2/2026), o pesquisador do Instituto Bruegel (Bélgica), Paul O. Richter, disse haver "muitas pesquisas que mostram fortes correlações entre o uso de redes sociais e problemas de saúde mental". Para Richter, "o foco específico em menores de idade se deve ao aumento de danos a longo prazo, já que os jovens ainda estão em desenvolvimento cognitivo.

Por isso, cada vez mais países, incluindo o Brasil — com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA Digital —, estão criando leis para regular as redes ou mesmo proibindo o seu uso por menores de 16 anos. Assim fez, pioneiramente, a Austrália, com uma lei que entrou em vigor no mês de dezembro de 2025. França e Espanha cogitam tomar medida parecida.

Entretanto, as big techs, apesar dos estudos mostrando os malefícios causados pelas redes, respondem violentamente a qualquer medida que vise estabelecer algum tipo de regulamentação. Segundo a DW, o proprietário da rede X, Elon Musk, classificou como "tirano e traidor do povo espanhol" o primeiro-ministro da Espanha, pelo fato de o parlamento do país manter o assunto em pauta.

Na verdade, Musk quer politizar um assunto que deveria ser mantido no terreno da saúde pública. Com um discurso populista, em favor de uma suposta "liberdade de expressão", ele quer manter seus lucros astronômicos, além dos brutais dividendos políticos proporcionados por uma rede, com imenso poder de influência.

Além da empresa de Musk, não mais que meia dúzia de big techs controlam praticamente tudo o que transita pela internet, por meio de aplicativos, cujos algoritmos funcionam de forma obscura, sob o estrito controle de seus donos. Essa pequena elite digital detém um poder desproporcional e antidemocrático. Disso decorre que eles devem à sociedade, no mínimo, a transparência algorítmica, além de submeterem suas atividades à regulamentação.



