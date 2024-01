Caminhando por Ipanema e Leblon

Foto: Élcio Nagano/Acervo pessoal Salada no restaurante Rudä no Rio de Janeiro

Caminhar pelas ruas de Ipanema e Leblon sempre foi um passeio imperdível para quem vai visitar o Rio de Janeiro - ainda mais para quem vai parando pelos botecos e restaurantes. Em Ipanema, há botecos antológicos como o Garota de Ipanema (local onde foi composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, uma das músicas brasileiras mais tocadas no mundo). Um dos botecos de destaque no cenário atual é o Belmonte, que foi fundado em 1952, expandiu-se e hoje é uma rede com 19 casas, 8 com a marca Belmonte.

O Belmonte mais bonito fica na avenida Vieira Souto. E para alimentar o nosso orgulho, esse império é comandado por Antônio Rodrigues, um cearense de Hidrolândia. Esse cearense, foi para o Rio de Janeiro, começou a sua carreira como faxineiro e foi galgando posições dentro do setor de bares, até decidir abrir o seu próprio negócio. A grande tacada de sua vida foi em 2001, quando assumiu o boteco Belmonte que estava falindo, e daí o crescimento foi meteórico.

Atravessando para o Leblon, há o tradicional boteco Jobi, que desde 1956 continua sendo ponto de encontro dos boêmios, servindo um chopp impecavelmente gelado e os clássicos petiscos luso-cariocas (bacalhau, sardinha, bolinhos e outros).

Ainda no Leblon, a rua Dias Ferreira é o que tem de melhor na noite do Rio, com seus inúmeros restaurantes de qualidade. Eu gosto particularmente do despojado CT Boucherie, que faz parte da rede do chef Claude Troisgros, e serve ótimos cortes de carne e o surpreendente rodízio de acompanhamentos (risoto de quinoa, feijão branco, purê de batata baroa, polenta cremosa com agrião, chuchu gratinado, ratatouille, purê de maçã, e outras delícias). A carne é muito boa, mas da próxima vez vou pedir somente os divinos acompanhamentos para poder apreciá-los melhor.

Voltando para Ipanema, o ponto de encontro do momento é a rua Garcia D'Ávila, que começa na avenida Vieira Souto (entre os postos 9 e 10) e termina na avenida Epitácio Pessoa na Lagoa Rodrigo de Freitas. Esta rua é um shopping de luxo a céu aberto, com lojas de grifes internacionais, bares e restaurantes sofisticados. E foi caminhando por essa rua, que decidimos dar uma paradinha para almoçar, e entramos no Rudä. Foi então que descobrimos que estávamos em um premiado restaurante do momento e o almoço foi maravilhoso. O chef é Danilo Parah e o estilo do menu é comida brasileira contemporânea. O meu pedido foi uma sequência de salada, arroz de rabada e para a sobremesa pedi rabanada - impecáveis!

Finalizo utilizando um trecho da música de Gilberto Gil: - O Rio de Janeiro continua lindo... Aquele abraço!!!