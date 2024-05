A gastronomia do Bem

Foto: DIVULGAÇÃO Bernard Twardy, André Bichucher e Élcio Nagano: juntos em jantar beneficente em prol das vítimas das enchentes no Sul

Vivemos em um mundo desigual e talvez a Divindade assim o tenha feito para despertar em nós o impulso da caridade. Os profissionais da gastronomia desde sempre estiveram envolvidos em projetos de ajuda humanitária em prol das pessoas carentes. A humanidade se recuperou de grandes catástrofes graças ao trabalho desses cozinheiros do bem.

Aqui em Fortaleza, grupos (alguns anônimos) trabalham para saciar a fome dos mais necessitados. Vou destacar aqui o trabalho do grupo Macarrão Amigo, que foi criado em maio de 2020, no momento mais difícil da pandemia da covid, com o intuito de alimentar os necessitados. Desde então, o movimento de voluntários, que é formado por chefs de cozinha, empresários e profissionais das áreas de alimentação de eventos, continua se reunindo todas as manhãs de quarta-feira na cozinha do La Maison Buffet, cuja sócia Izabela Fiuza é uma das criadoras do grupo. Os insumos são doados por empresários que aderiram à causa. Atualmente são produzidas 1.600 refeições em cada encontro e, ao longo desses 4 anos ininterruptos, já foram doadas mais de 270 mil unidades.

Outro trabalho exemplar foi realizado no último dia 23 pelo Restaurante Mangue Azul, cujos sócios André Bichucher e Franklin Oliveira organizaram um jantar beneficente para contribuir com a recuperação dos municípios do Rio Grande do Sul, afetados pelas enchentes catastróficas. A causa foi abraçada por toda a equipe de trabalho, incluindo chefs convidados e fornecedores que contribuíram com os insumos. Toda a renda foi enviada no dia do evento para uma instituição gaúcha. A adesão da sociedade cearense foi muito grande e as vagas se esgotaram com dois dias de antecedência.

Para a nossa sorte, o bem também contamina e outros grupos, em todo o Ceará, estão se movimentando para realizar trabalhos semelhantes em prol dos necessitados. Estarei participando do Jantar Beneficente que será realizado no Espaço Domus, no dia 5 de junho em Sobral, organizado pelos chefs do curso de Gastronomia do Centro Universitário Uninta.