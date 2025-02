Pratos típicos mexicanos

Foto: Arquivo pessoal Frango ao molho poblano

Vou dar continuidade ao texto que comecei a escrever em uma viagem ao México, compartilhando com vocês minhas experiências gastronômicas. Na primeira parte destaquei os principais insumos, que foram herdados dos povos que habitavam o país antes da chegada dos colonizadores espanhóis (astecas, maias e seus antecessores). Neste texto, vou apresentar alguns dos principais pratos da cozinha mexicana.

Tortilla

A tortilla mexicana é um pão achatado feito de farinha de milho e foi desenvolvido pelos povos originários da região que engloba o México e a Guatemala. Com a chegada dos espanhóis, a tortilla passou a ser feita também com a farinha de trigo. A tortilla constitui a base alimentar dos mexicanos e com ela são feitos diversos pratos, tais como tacos, burritos, quesadilhas, tostadas e tortilla chip.

Mole

Moles são os molhos e cada região apresenta uma receita particular. No entanto, o mole poblano, da região de Puebla, acabou ficando conhecido internacionalmente, por causa da utilização do chocolate para a sua feitura. Este molho originalmente era servido com peru cozido em ocasiões festivas. Hoje, o prato mais comum em Puebla é o mole poblano com frango. O mole poblano leva muitos ingredientes, entre eles, tomate, cebola, alho, especiarias, diferentes tipos de pimenta, amêndoas e chocolate na sua finalização.

Guacamole

Literalmente é o molho, que consiste em um purê de abacate bem temperado com sal, pimenta, limão, cebola, tomate e especiarias.

Frijoles refritos

Este é um tipo de "purê de feijão" e cada região usa um tipo de feijão diferente. Para fazer o frijoles refritos, o feijão é cozido, para depois ser amassado e peneirado, temperado com especiarias e frito com banha de porco, cebola e alho.

Conchinita pibil

A carne de porco é marinada com colorau, laranja e especiarias, para depois ser assada em forno embrulhada em folhas de bananeira.

Pozole

Este é um cozido de milho branco nixtamalizado, com frango ou suíno. Este é um dos pratos mais apreciados pelos mexicanos.

Tamale

Uma massa de milho que pode ser salgada ou doce, é embrulhada em folha de bananeira, ou palha de milho, para ser cozida no vapor e fazia parte da alimentação dos astecas. No Brasil uma variedade desse alimento é conhecida como pamonha.