As aves natalinas

Foto: Alex Gomes em 19/12/2018 Peru, chester e tender: são as tradicionais carnes do Natal

Há 2 mil anos, uma ave selvagem da América do Norte foi domesticada pelos astecas para consumo de sua carne saborosa. Com a chegada dos colonizadores espanhóis, essa ave foi levada para a Europa a partir de 1519, e foi batizada de "turkey" pois, por engano, acharam que a ave era uma enorme galinha d'angola trazida da Turquia. E o "turkey", que foi traduzido como peru pelos portugueses, foi conquistando as mesas e foi adotado como prato festivo, devido à abundância de sua carne. Finalmente, o peru retornou aos Estados Unidos com o status de prato de festa - virou tradição nas comemorações de Ação de Graças e Natal.

Na década de 1970, a empresa brasileira Perdigão desenvolveu, através de aprimoramento genético, o Chester, que é um frango com mais carne no peito e coxas, para oferecer uma alternativa mais econômica de ave natalina.

No ano de 2020, a empresa cearense Granja Regina lançou a sua ave natalina, que foi desenvolvida a partir de uma linhagem escocesa e foi batizada de Banquete. O produto já vem temperado, com especiarias e temperos para despertar as memórias gustativas do consumidor cearense. O modo de preparo do Banquete é muito simples: