Imersão multicultural

Engenheiro Mecânico pela Unesp, pós-graduado em Administração de Empresas pela Faap, mestrando em Turismo pela Uece, aprendeu a cozinhar ainda na infância com familiares japoneses. Durante os anos em que viveu em São Paulo dedicou-se a cursos na área de gastronomia, quando decidiu empreender na área de gastronomia, nos anos 2000, em Fortaleza, tendo comandando sucessos da culinária oriental na cidade. Além das atividades como chef e empresário do ramo de alimentação, é professor de Gastronomia da Unifanor Wyden, Coordenador Técnico da Pós Graduação em Gastronomia da Unifanor Wyden, consultor gastronômico e tem empresa de prestação de serviços de catering, palestras e cursos na área de Gastronomia.
Kyoto foi a capital imperial do Japão por mais de mil anos (de 794 d.C. a 1868). Foi um período muito rico da história japonesa e, por isso, a cidade conserva, até hoje, a atmosfera de capital cultural do Japão, com os seus icônicos monumentos, como o templo Fushimi Inari e seus portais Tori, o majestoso templo Kiyomisu-dera e sua história de mais de 1.200 anos, o brilho do templo dourado Kinkaku-ji, e outros.
Também é diversificada e intensa a manifestação artística, os rituais e a filosofia da cerimônia do chá, a beleza da simplicidade dos arranjos florais ikebana, a técnica de caligrafia, a experiência gastronômica do banquete kaisseki e as apresentações artísticas das gueixas. Lá, você tem a oportunidade de vivenciar a arte em cursos rápidos e apresentações que ocorrem diariamente.
Para quem gosta da vida noturna, uma experiência imperdível é Pontocho, rua estreita e pitoresca que fica paralela ao rio Kamo, cheia de bares e restaurantes para todos os gostos e bolsos. Mas, existem outros locais charmosos e interessantes para desfrutar da vida noturna, a exemplo das ruelas de Gion, a Shinbashi Dori ou pequenos becos que podem reservar agradáveis surpresas...
Finalmente, para os apreciadores de mercados de alimentação, tem o imperdível Nishiki Market. Para mim, o melhor mercado de alimentação do Japão e lugar perfeito para degustar inúmeras opções da gastronomia local.
Kyoto ga daisuki desu!
Gastronomia e viagem em uma só análise. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.