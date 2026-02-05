Imersão multicultural

Foto: fotos Élcio Nagano Pontocho

Kyoto foi a capital imperial do Japão por mais de mil anos (de 794 d.C. a 1868). Foi um período muito rico da história japonesa e, por isso, a cidade conserva, até hoje, a atmosfera de capital cultural do Japão, com os seus icônicos monumentos, como o templo Fushimi Inari e seus portais Tori, o majestoso templo Kiyomisu-dera e sua história de mais de 1.200 anos, o brilho do templo dourado Kinkaku-ji, e outros.

Também é diversificada e intensa a manifestação artística, os rituais e a filosofia da cerimônia do chá, a beleza da simplicidade dos arranjos florais ikebana, a técnica de caligrafia, a experiência gastronômica do banquete kaisseki e as apresentações artísticas das gueixas. Lá, você tem a oportunidade de vivenciar a arte em cursos rápidos e apresentações que ocorrem diariamente.

Para quem gosta da vida noturna, uma experiência imperdível é Pontocho, rua estreita e pitoresca que fica paralela ao rio Kamo, cheia de bares e restaurantes para todos os gostos e bolsos. Mas, existem outros locais charmosos e interessantes para desfrutar da vida noturna, a exemplo das ruelas de Gion, a Shinbashi Dori ou pequenos becos que podem reservar agradáveis surpresas...

Finalmente, para os apreciadores de mercados de alimentação, tem o imperdível Nishiki Market. Para mim, o melhor mercado de alimentação do Japão e lugar perfeito para degustar inúmeras opções da gastronomia local.

Kyoto ga daisuki desu!



