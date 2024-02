Há algo de errado no carnaval de Fortaleza. Uma cidade de histórica efervescência musical e cultural, com vocação para o entretenimento, tem um dos melhores pré-carnavais do país, mas não ocupa o espaço de destaque no carnaval nacional.

Esse tema merece uma análise muito mais profunda do que minhas humildes reflexões. Mas provoco um olhar menos romântico. Porque carnaval é muito mais do que brincadeira. Gera riquezas e tem poder de impulsionar muitas cadeias produtivas, que vão além das ocupações dos hotéis. Sei disso porque já vivi vários carnavais: aqui, em Recife, em Salvador e no Rio. E sempre fui uma atenta observadora dos seus pilares de sustentação e dos impactos que cada um gera nas suas respectivas economias.

Numa análise resumida, Salvador tem a força do Axé, com seu modelo bem sucedido de exportação de suas bandas e hits via micaretas e shows. Recife é modelo de resistência com seu frevo, blocos tradicionais e um pacto articulado de proteção da sua cultura. O Rio tem suas escolas de samba e a forte visibilidade nacional promovida pelos veículos de comunicação.

O ponto em comum dessas capitais é a valorização e a promoção da própria cultura, com exaltação intensa da cidade, da sua história e do seu povo. Voltamos de Salvador, Recife e Rio apaixonados pela cidade e cantando suas músicas. E isso nutre uma conexão que impacta em visibilidade nacional e mais fluxo turístico para além do carnaval.

Por aqui, temos excelentes músicos de projeção nacional e muitos com produção autoral incrível, mas sem visibilidade. Temos riqueza cultural, histórica e repertórios poderosos. Temos o nosso Maracatu, com sua batida única, de riqueza inestimável e que deveria desfilar na avenida Beira Mar para orgulho geral da cidade. Temos blocos e locais com tradição como a Dona Mocinha, o Mercado dos Pinhões e a Praça da Gentilândia.

Consolidar nosso carnaval no radar nacional é uma construção de longo prazo e não temos tempo a perder. É hora de cantar Fortaleza o ano inteiro, priorizar nossos artistas no orçamento público dos grandes eventos e dar visibilidade nacional à nossa cultura. n