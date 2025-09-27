Armadilha no PL que amplia pena por maus-tratos a animais

Foto: adobe stock ￼LEI permite o extermínio de animais silvestres

Foi frustrado o entusiasmo dos movimentos de proteção animal pela aprovação do PL 347/2003. Prestes a ser aprovado, o projeto propõe alteração da principal lei que protege animais contra crimes: a Lei de Crimes Ambientais 9.605/98, que estabelece penas de 3 meses a 1 ano para crimes contra animais. Se o PL 347 for aprovado, a pena aumentará para 2 a 5 anos de reclusão para crimes contra animais silvestres e cavalos.

Segundo a ANDA, Agência de Notícias de Direitos Animais, o que seria um grande avanço, apesar de não proteger todos os animais como deveria, estamos frente a um imenso retrocesso. O parágrafo 3o., adicionado na surdina ao artigo 32, descriminaliza maus-tratos aos animais regulamentados pela autoridade pecuária. Outros três parágrafos, também adicionados na surdina, absurdamente, autorizam o extermínio de animais exóticos, como o javali, favorecendo que caçadores continuem a caçar animais, inclusive silvestres, já que a fiscalização é praticamente impossível. E o que seria uma vitória para os animais, tornou-se mais uma armadilha que precisa ser desarmada antes que o projeto seja aprovado.

Lei Sansão para gatos e cães

Em homenagem ao cão chamado Sansão, que teve suas patas traseiras decepadas por um agressor em Minas Gerais, causando comoção nacional, a Lei 14.064/2020 já alterou a Lei de Crimes Ambientais, aumentando a pena para quem cometer maus-tratos, abuso ou violência contra cães e gatos, que passou a ser de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e proibição de guarda.

Por que amamos cachorros e comemos porcos?

Acontece hoje, em São Paulo, Workshop que debate comunicação, relacionamentos e ativismo vegano sustentável, com a psicóloga social, palestrante e escritora Melanie Joy, referência mundial em psicologia aplicada ao ativismo e à transformação social. Autora do best-seller "Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas", obra já traduzida para mais de 15 idiomas, Melanie é também conhecida por ter criado o conceito de "carnismo", amplamente discutido na mídia internacional.

Sem comoção com vacas, porcos, galinhas, perus e ovelhas

A inclusão, ao apagar das luzes, do parágrafo 3o. no Art. 32, do PL 347/2003, especificando que a nova pena de maus-tratos não se aplica às práticas e procedimentos regulamentados pela autoridade agropecuária, escancara o preconceito especista de legisladores que usam a lei para autorizar fazer sofrer, mutilar, sangrar e assassinar, um grupo de animais estigmatizados, ferrados e marcados para sofrer e morrer. Como se só importasse a dor de algumas espécies.



