Vítimas do Natal: perus com tempero de crueldade

Foto: Adobe Stock ￼REGISTRO de sofrimento em confinamento durante a criação intensiva de perus

Pela primeira vez no Brasil, investigadores da Animal Equality registram o sofrimento do confinamento e da criação intensiva de perus. O vídeo, publicado no site da organização, traz imagens inéditas de uma granja de perus, fornecedora de grandes marcas que estão entre as mais consumidas pelos brasileiros nas festas de fim de ano e nos presuntos do dia a dia.

Leia mais O Plano Greenwashing de exploração animal Sobre o assunto O Plano Greenwashing de exploração animal

São milhares de perus criados em galpões fechados, com pouca circulação de ar e acúmulo de gases nocivos. O chão onde vivem é coberto por um material usado para absorver fezes e urina, similar à areia utilizada para gatos. O próprio dono da fazenda admitiu que esse material, repleto de fezes, é trocado apenas a cada dois anos. Um ambiente tóxico, carregado de amônia, que causa ardência nos olhos, problemas respiratórios e feridas dolorosas na pele dos animais, que também sofrem com uma intensa seleção genética para que cresçam de forma acelerada e antinatural, causando doenças, dores crônicas e dificuldades para andar, já que o desenvolvimento ósseo não consegue acompanhar o rápido ganho de peso para serem mortos com 70 dias de vida.

Desabafo de quem viu de perto

"Assim que entrei no galpão, mal consegui respirar. O ar queimava por dentro, como se meu corpo tentasse bloquear a respiração para me proteger daquela sensação de ardência. Ao mesmo tempo, eu sentia a falta de oxigênio apertar o peito. Meus olhos ardiam intensamente por causa do ar contaminado. Segurei o choro ao perceber que, todos os dias, por toda a vida, esse era o ar que aqueles animais eram obrigados a respirar". Depoimento da investigadora da Animal Equality sobre o galpão de confinamento dos perus.

Leia mais Transição da pecuária dobra renda do produtor Sobre o assunto Transição da pecuária dobra renda do produtor

Curso gratuito de cozinha vegana

Atendendo às transformações globais no setor alimentício e à crescente procura por uma alimentação mais saudável, ética e sem produtos de origem animal, a Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco abre inscrições para capacitação em culinária vegana. A formação será gratuita, no turno da noite, com duração de 200h, de janeiro a abril de 2026, com formação em Cozinha, Confeitaria e Panificação Veganas. Klaustrianne Queiroga, Coordenadora de Infraestrutura da EGSIDB, destaca a relevância estratégica da formação que atende uma carência de mão de obra especializada. Inscrições até 9/dez/25, pelo site da escola.



