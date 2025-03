Lula desaprova o própio governo

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 02.08.24 - Ampliação do programa Pé de Meia do Ministério da Educação com a participação do presidente Lula (FCO FONTENELE / O POVO)

Parafraseando o presidente Lula, “nunca antes na história deste país” um Presidente da República veio a público admitir que seu próprio governo o decepciona. Desde que foram publicadas pesquisas de avaliação do governo Lula, ainda em 2024, em que se diagnosticam quedas consideráveis de sua aprovação, especialmente nos segmentos que lhe garantiram a apertadíssima vitória sobre Bolsonaro (ou terá sido uma apertadíssima derrota de Bolsonaro para Lula?), várias têm sido as oportunidades em que o presidente assume que seu governo não tem feito as entregas que prometeu ou que, como governo que é, deveria entregar.

Lula se une, assim, a inúmeros brasileiros que, acossados pela inflação, pela insegurança pública crescente e pela falta de acesso digno à saúde, não referendam o modo como seu governo tem sido conduzido, até agora sem nenhuma nova marca para deixar como legado.

Quando acionou a “economia” como seu grande trunfo para derrotar Bolsonaro em 2022, Lula fez crer, como político que é, que seu grande feito num eventual terceiro mandato seria exatamente melhorar a vida do brasileiro no plano econômico. Fugiria das armadilhas discursivas em torno dos “costumes” à qual extrema-direita recorre insistentemente por aquela que seria sua expertise: a economia. Venceu a eleição e criou a expectativa material do cumprimento de sua promessa.

Até agora, não funcionou. Materialmente, o presidente, inclusive, é um derrotado no Congresso Nacional, onde subsiste uma base aliada que flerta com a expectativa de enfraquecê-lo e derrotá-lo daqui a alguns meses.



Nas circunstâncias em torno da demissão da ministra Nísia Trindade, que não teria “feito as entregas” que Lula desejara, está dito: o governo Lula está decepcionado com a apatia e a inoperância do governo Lula!



Quando de sua entrada na Esplanada dos Ministérios, Sidônio Palmeira diagnosticou problemas de “comunicação” no governo, o que se ouviu, também, da boca de outros ministros. Semanas depois, é o próprio presidente Lula quem põe o problema na conta das “não-entregas”. Como comunicar, pois, o que não foi “entregue”?



Ao que parece, o que não tem faltado nos lares é a “entrega” em massa de “desaprovação”. Até Lula a recebeu e a vocalizou.