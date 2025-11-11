O cinquentenário da RCC em Fortaleza

No último dia 26/10 celebrou-se, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, os 50 anos da presença da Renovação Carismática Católica na cidade. Movimento de cunho pentecostal surgido em 1967, nos Estados Unidos (o famoso “final de semana de Duquesne”), aportou em terras alencarinas em 1975, por meio do trabalho missionário de padres jesuítas, para logo depois ser conduzido hegemonicamente por fiéis leigos. Buscou, desde seus primórdios, ser a “renovação” do catolicismo como um todo, daí a disputa que se travou, por muito tempo, quanto ao uso do termo “movimento” para o caracterizar.



Há muito o que se comemorar no que diz respeito à Arquidiocese: inexistiram, da parte dos arcebispos, grandes entraves à presença do movimento nas igrejas (embora muitos padres tenham oferecido, nesses anos, alguns embaraços), podendo mesmo ser destacado o expressivo número de Novas Comunidades fundadas sob a batuta de Dom José Antônio; muitas novas expressões do catolicismo foram originadas na espiritualidade da RCC de Fortaleza ou têm nela seu público majoritário; missas e eventos católicos assumiram, em sua imensa maioria, a gramática dos louvores e da animação carismática (como a Caminhada com Maria), o que explica, em grande medida, a resistência do Ceará como o segundo estado mais católico do país.



Mas, há também desafios importantes produzidos pela longe durée do movimento: enfrentamentos internos, que levaram alguns à ruptura com a Igreja e à busca por novas confissões cristãs (indo do sectarismo à desfiliação); espetacularização da pentecostalização, fazendo desta a razão de ser do movimento bem mais do que a própria unidade da igreja – para isso, basta lembrar da importância das “missas de cura” frente às missas “normais”; a politização da identidade carismática, que levou o movimento a uma adesão irrestrita a tudo que se opõe ao progressismo, levando a uma confusão entre ser carismático e ser, por exemplo, bolsonarista (inclusive, esse foi um dos quatro problemas identificados pelo fundador da Shalom durante sua pregação, no referido evento).

Os próximos anos insinuam-se de maior fortalecimento, dada a já manifesta inclinação do novo arcebispado. Que venha o centenário!