Agenda de ministro de Lula sem PT

Foto: AURÉLIO ALVES  André Figueiredo, Lupi, Flávio Torres e Sarto no ato no PDT

Carlos Lupi, ministro da Previdência, teve dia de agenda em Fortaleza diferente do que tem sido característico quando integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão no Estado. Se, no governo de Jair Bolsonaro (PL), agentes do governo federal eram muitas vezes ignorados pelas autoridades locais durante as visitas, isso mudou bastante com o alinhamento Lula-Elmano de Freitas (PT). Nessa sexta-feira, 12, Lupi foi recebido pelo governador. Até o momento que esta coluna é escrita, o encontro com o ministro não merecera registro nas redes sociais do governador. Diferentemente das outras ocasiões, não houve presença de membros da gestão ou do governismo nos atos com Lupi.

Foi uma visita ministerial com cores pedetistas. Logo cedo, o ministro participou de inauguração da Prefeitura, ao lado do prefeito José Sarto (PDT). Depois, cumpriu agendas ministeriais, sem que a parcela principal da base de Lula no Estado estivesse presente. Em seguida, em ato pedetista, ali era evento partidário mesmo, não havia sentido em imaginar petistas ali. Foi para marcar a posse da comissão provisória que substitui o antigo diretório, de maioria pró-Elmano, liderado pelo senador Cid Gomes.

O PDT é base do governo Lula. No Ceará — André Figueiredo repetiu —, o partido não é oposição a Elmano, mas independente — embora praticamente todo mundo que ficará no partido seja oposição estadual. Lupi é ministro e presidente nacional licenciado da legenda. No comando, hoje, está o deputado cearense André Figueiredo. Afora a recepção discreta por Elmano, as circunstâncias locais dão o tom da relação com um partido relevante na base de Lula. Não se preservam nem as aparências.

Renovação

O PDT é forte em Fortaleza, mas sofre baque e tanto no Interior com a saída do grupo do senador Cid Gomes, que deverá se filiar ao PSB no começo de fevereiro. No segundo maior município do Estado, Caucaia, o novo PDT terá o rosto do deputado federal José Gerardo Arruda. É, sem dúvida, personagem que está na história de Caucaia e até do Brasil. É também, digamos assim, controverso.

O que coloca Arruda na história do Brasil é a pouco lisonjeira condição de primeiro parlamentar condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na história, quando era deputado federal, o que o deixou inelegível.

Na história de Caucaia, a família Arruda é uma linhagem poderosa. Nas atuais gerações, Zé Gerardo foi prefeito e deputado federal, Inés Arruda, casada com ele, foi prefeita e deputada estadual. A filha, Lívia Arruda, foi deputada estadual e vice-prefeita.

Zé Gerardo tentou ser candidato à reeleição como prefeito em 2000, mas o PSDB, então partido dele, decidiu negar legenda para ele ser candidato, por ter sido envolvido em denúncias de mau uso de recursos da educação, conforme apontou a CPI do Fundef realizada em 1999 pela Assembleia Legislativa. A disputa sobre a candidatura chegou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Zé Gerardo conseguiu concorrer, mas o eleito foi Domingos Pontes, do então PPB.

Vejamos os caminhos do renovado PDT. Voto os Arruda sempre tiveram. A conferir o que mais acrescentam de positivo ou negativo ao partido.



Interlocução

Não apenas petistas e afins estiveram ausentes da agenda de Lupi. Ciro Gomes, alinhado com o ministro no PDT, não deu as caras. Uma rara menção a ele foi quando disseram que foi o ex-ministro o interlocutor para a filiação de Zé Gerardo.