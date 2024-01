PDT quer ter candidatos contra atuais prefeitos

Foto: FERNANDA BARROS Flávio Torres, presidente do PDT Ceará, no Jogo Político

O PDT perderá vários prefeitos no Ceará. Quantos o presidente da comissão provisória do partido, Flávio Torres, ainda não sabe. “Eu não sei e acho que pouca gente sabe. Eu acho que alguns deles ainda não sabem”. Em dezembro, 43 dos 54 prefeitos sinalizaram que poderão sair. Ao podcast Jogo Político, Torres disse que os gestores dissidentes não deverão ter apoio do partido. Aliás, se depender dele, o partido terá candidato nos 184 municípios.

Irmãos divididos

A intenção de ter candidato passa por Sobral. Inclusive Sobral. O racha em família dos Ferreira Gomes atingirá o município. Cid Gomes e Ciro Gomes poderão estar em campanha de lados opostos.

Aliança em Juazeiro

Em Juazeiro do Norte, o PDT conversa com o prefeito Glêdson Bezerra. Há chances de haver aliança.

Caucaia

Flávio Torres comentou ainda a filiação de Zé Gerardo Arruda, que tem histórico de polêmicas e inclusive condenação pioneira no Supremo Tribunal Federal (STF). “Não me encabulo não. Rapaz teve os defeitos dele, pagou”.

O presidente da comissão provisória destaca que ele acrescenta ao PDT em Caucaia. “Deixa ele, a gente tem lá uma força. A gente não pode condenar as pessoas eternamente”.

Cenário municipal

O primeiro ato de Torres ao assumir o PDT no Ceará foi constituir uma comissão para assessorá-lo sobre a situação dos municípios. É composta por André Figueiredo, Roberto Cláudio e os deputados estaduais Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho.

Eles estão revendo um a um os diretórios municipais constituídos por Cid Gomes enquanto ficou á frente do partido. Conforme Torres, todos devem mudar.

Diretórios municipais



Os quatro deputados federais pedetistas que podem sair do partido analisam com cuidado. Além do risco de perderem o mandato, não querem perder espaços em comissões da Câmara dos Deputados. Porém, segundo Torres, mesmo assim eles podem perder espaços. O fato de terem assinado a convocação para destituir André Figueiredo e terem participado de atos ao lado de Cid Gomes deu a sinalização de que pretendem sair e não estarão no partido nas eleições de 2026. Porém, para deputados, a janela de troca é só daqui a dois anos.

O "horrível" Bolsonaro contra o "péssimo" e os moinhos de vento

Frase do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no fim de semana: “Eu posso ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo”. Falava do presidente Lula (PT). Um primor de sincericídio, mas também reveladora da cabeça do ex-presidente. Bolsonaro não tem competência, qualificação, experiência como gestor ou serviço prestado. Não há o que o justifique como opção de voto se não aquilo que ele é contra. A sobrevivência política de Bolsonaro está condicionada ao PT, ao comunismo e miragens como ideologia de gênero e afins. Não há argumentos razoáveis para dizer que ele é bom, apenas para dizer que o outro é péssimo.