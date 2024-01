Os ministros e os atritos eleitorais

Foto: FÁBIO LIMA Camilo Santana, ministro da Educação, tem protagonismo em articulações eleitorais

O presidente Lula (PT) pediu que os ministros evitem entrar em atritos nas próximas eleições municipais, informou o jornalista Gerson Camarotti. Lula deu o recado na última reunião ministerial. A disputa eleitoral tem potencial de envolver integrantes do governo em problemas na base. Fortaleza é um bom exemplo, pois a base federal estará dividida entre PT e PDT, no mínimo. A conferir como Camilo Santana (PT) irá cumprir a recomendação de Lula. O ministro da Educação precisa ter cuidado para não se envolver em atrito dentro do próprio PT.

PGJ indica 3º em lista tríplice como vice

O procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, escolheu Lucídio Queiroz como vice na PGJ. Lucídio foi o terceiro colocado na escolha da lista tríplice para comandar o Ministério Público. Haley, indicado pelo governador Elmano de Freitas (PT) para liderar a PGJ, foi o segundo. Dessa maneira, só fica fora da direção Eneas Romero, o mais votado.

Quem não tem razão na crise em Cascavel

Felizmente os serviços públicos municipais foram restabelecidos em Cascavel, litoral leste do Estado. Mas a crise política não acabou. O Município entrou 2024 sem Orçamento e nem Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovadas. Sem a legislação que normatize e autorize as despesas, o prefeito Tiago Ribeiro (PT) fechou equipamentos municipais na última terça-feira, 16, dia em que a Câmara Municipal se reuniu para tratar do assunto.

A questão passa por uma disputa entre os dois poderes. O Orçamento e a LDO foram rejeitados duas vezes em 2023. Segundo a presidente da Câmara, vereadora Priscila Lima (Cidadania), havia inconstitucionalidades. Na terça, ela marcou sessão para votar o Orçamento nesta quinta-feira, 18. Argumentou haver prazo regimental de 48 horas. Mas, vereadores aliados ao prefeito, hoje maioria, convocaram sessão e na própria terça aprovaram LDO e Orçamento. A presidente da Câmara não participou e disse que a votação é nula. Seja como for, o prefeito já sancionou o Orçamento, mas a briga segue. A presidente da Câmara disse que faz nova sessão hoje, para votar os mesmos projetos que a base governista considera já aprovados.

Quem tem razão? Ninguém. Após rejeitar os projetos duas vezes, os vereadores entraram em recesso em 20 de dezembro. No âmbito federal, não há recesso em julho sem a LDO ser aprovada. Os vereadores folgaram em dezembro sem que aprovação ocorresse. Se houvesse LDO, a Prefeitura teria ao menos uma margem de gasto, o chamado duodécimo. Sem ela, nem isso. Se houvesse compromisso com o Município, os vereadores não podiam entrar em recesso. Ou, se estivessem, que voltassem para votar em tempo hábil.

Agora, se o prefeito argumenta que não podia manter serviços públicos sem Orçamento, como Cascavel funcionou por 15 dias? Por que parou justamente no dia em que a Câmara realizou sessão? Se o problema era esse, era para ter parado dia 1º de janeiro. Da forma como foi feito, parece dar razão à presidente da Câmara, que fala que a medida foi uma maneira de pressionar os vereadores.

Embora eu também não conheça base legal para o que falou a presidente da Câmara, que os serviços públicos poderiam seguir funcionando — e, portanto, gerando despesa — sem LDO e Orçamento aprovados.