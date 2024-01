O clima político que Lula encontrou em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE  Elmano, Lula, Camilo e o ministro José Múcio

Quase não se falou de eleição, em público, na visita de Lula (PT) a Fortaleza. Porém, nas atitudes, gestos e até na ausência, houve muito de política e clima eleitoral. Presidente do PT Ceará, Antonio Alves Filho, o Conin, salientou a capacidade do presidente da República de captar a atmosfera política.

“O Lula conhece muito o Brasil e cada viagem dessa ele volta com uma impressão, um retrato da situação. Ele tem muito feeling político”, definiu. “Nesse primeiro momento, é mais de escuta, de atualização da realidade política onde ele passa e mais adiante ele vai ter muito mais elementos para opinar”, resumiu. Se Lula captou bem o clima, sentiu a tensão que toma o PT em Fortaleza.

Pré-candidata a prefeita, Luizianne Lins (PT) não compareceu e a ausência se tornou o fato político do evento. O líder do governo, José Guimarães (PT), também não foi, mas por problema de saúde. Sobre Luizianne, a assessoria divulgou nota que confronta o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), estrela do evento desta sexta-feira, depois de Lula.

Ela lembrou que teve acesso ao palco barrado em outro evento que o MEC promoveu com Lula em Fortaleza, em maio de 2023. “A deputada não irá se submeter a isto novamente, pois já basta de tanta violência política contra ela”, diz a nota da assessoria.

Quando Lula desceu do avião, estava por perto o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Assim como Luizianne, é pré-candidato a prefeito. Já se falava da pré-candidatura há muitos meses, mas a condição foi oficializada nesta semana. Pela forma como opera com simbolismos o grupo de Camilo, é difícil crer ter sido coincidência ele se lançar na semana em que Lula visitaria a cidade.

Na ausência, e na justificativa para tal, Luizianne acrescenta ingredientes inflamáveis na disputa interna petista.

Camilo e os atritos

Comentei anteontem neste espaço que Lula pediu aos ministros para evitarem atritos nas bases em função das disputas eleitorais. E falei como isso seria difícil para Camilo, enfronhado na disputa local com equações difíceis de solucionar. Já agora, eis Camilo envolto em atrito dos grandes no PT.

O ministro pode argumentar que não é culpa dele. Luizianne há de dizer que é dele, sim.

Sarto e as visitas de Lula

Lula visitou Fortaleza três vezes neste mandato. O prefeito José Sarto (PDT) esteve em uma delas. Nesta sexta, chegou a ser mencionado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Mas, não estava presente na Base Aérea.

Na visita anterior, em setembro, à sede do Banco do Nordeste, no Passaré, Sarto esteve presente. Já na primeira passagem presidencial pela capital no atual mandato, Sarto não compareceu e justificou ter tido problema de saúde. Nesta sexta, o prefeito participou de inauguração durante a manhã.

O PDT é base do governo Lula, mas o prefeito sofre oposição do PT. Na semana passada, o ministro pedetista, Carlos Lupi, da Previdência, visitou Fortaleza, mas nem parecia agenda de dirigente federal. Integrantes do Governo do Estado e do partido do presidente não deram as caras.