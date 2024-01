O estilo Evandro

Foto: Aurélio Alves Evandro Leitão foi entrevistado no podcast Jogo Político

A virada do ano mexe com o calendário e os ânimos da política. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), vinha sendo evasivo até sobre ser pré-candidato a prefeito, algo que todo mundo percebia. Que dirá aprofundar temas eleitorais. Na semana passada, ele se lançou pré-candidato. Nesta terça-feira, em edição especial do podcast Jogo Político, conversou com os colegas Carlos Mazza, Guálter George e comigo e demonstrou bem mais desenvoltura e menos amarras ao falar de tema eleitoral.

Não há mais meias palavras sobre a vontade de ser candidato e ser prefeito. Falou sobre os meandros das questões internas. Tem na ponta da língua as vezes em que a candidatura do PT a prefeito foi decidida em encontro municipal e aponta, ao menos nos últimos 20 anos, não haver registro de realização de prévias para escolher candidato em Fortaleza.

Com pouco mais de um mês de filiado, participa dos espaços do partido, mas não apenas. Vai também a ambientes que o PT respira, como o forró do MST. Busca enfatizar a afinidade com a sigla. “Minha trajetória de vida se confunde demais com a do PT, no que diz respeito à defesa de causas sociais”, disse sobre uma identificação talvez insuspeita. Ao mesmo tempo, criticou com força a gestão do prefeito José Sarto (PDT), bem como o bolsonarismo.

Porém, Evandro eleva o tom sem desviar da estratégia. A entrevista durou 47 minutos e em nenhum deles ele deu qualquer declaração capaz de criar dificuldade para ele. Bateu em potenciais adversários externos e, internamente, foi só diplomacia. Fez acenos e não deu uma palavra capaz de criar atrito com Luizianne Lins, por exemplo, para citar a disputa com maior potencial inflamável no PT de Fortaleza.

Clima eleitoral na Assembleia

Sobre a Assembleia Legislativa, Evandro Leitão pretende reeditar o pacto de líderes para tentar evitar que as brigas eleitorais desaguem na Casa. Isso foi feito em outros anos, em alguns com mais, com outros com menos sucesso.

As eleições municipais têm capacidade de mexer muito com a Assembleia. Não há deputado que não se envolva. Alguns são candidatos, outros tantos têm parentes concorrendo, quase todos possuem aliados fundamentais nas disputas.

Quando há eleições estaduais, os deputados são candidatos. Costumam fazer dobradinhas com federais. Apoiam candidatos a governador, a presidente, a senador. Vínculos que podem ser desde bem próximos até muito distantes. Nas eleições municipais, os deputados podem ter um punhado de pessoas muito próximas concorrendo. Dezenas até. Há situações em que resultados ruins em prefeituras indicam a dificuldade que alguns parlamentares terão de renovar os mandatos.

Por isso, as eleições municipais são capazes de causar mais problemas na Assembleia que os pleitos que envolvem os próprios deputados estaduais.

Lula aqui

Na visita de Lula na sexta-feira, entre o avião pousar e o evento começar, passaram-se em torno de 50 minutos. Evandro estava lá quando o presidente desceu do avião. Perguntei ao presidente da Assembleia o que foi conversado neste intervalo. Ele contou que Lula disse torcer pela unidade e por uma candidatura forte na Capital. E afirmou ainda fazer questão de visitar Fortaleza para fazer campanha para “nosso candidato ou nossa candidata à Prefeitura de Fortaleza”, relatou Evandro.