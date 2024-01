Bolsonaristas não ligam para escândalos do bolsonarismo. Mas da esquerda, ave Maria

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil Fachada da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

A investigação sobre a Abin envolve algo muito grave: uso do aparato público para espionar adversários, persegui-los e, dessa forma, fortalecer-se e perpetuar-se no poder. Mas, a reação dos meios bolsonaristas não passa perto da indignação. Há quem ache que tem mais é que rastrear mesmo os passos de Alexandre de Moraes, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), acreditam, é um mal-intencionado que persegue a direita. Tem de acompanhar mesmo os movimentos de Gilmar Mendes, que manda tirar bandidos de esquerda da cadeia. E ficar de olho nos petistas, como o governador Camilo Santana (PT). A lógica é de guerra, e contra os inimigos vale tudo. O plano é de aniquilação, matar para não ser morto. Vale tudo e não há regras, limites ou instituições. O tipo de pensamento que levou ao levante de 8 de janeiro e o que justifica a instrumentalização da Abin são o mesmo.

Essa gente pouco liga para os muitos erros e desvios de Jair Bolsonaro (PL) e pessoas próximas. Mas, qualquer denúncia, independentemente de ser procedente ou a mais estapafúrdia, causa uma indignação que ave Maria. Tornam-se paladinos da moralidade e do Estado de direito. O nome disso é: casuísmo.

A vinculação de políticos a facções

A proximidade das facções criminosas com o poder político é uma realidade e um perigo. A operação sobre o uso da Abin no governo Bolsonaro expôs outro perigo: a agência, conforme investigação da Polícia Federal, teria sido usada para construir a versão de que adversários do então governo tinham ligações com a facção PCC. Inclusive ministros do Supremo.

Isso me remete a discurso repetitivo nas hostes bolsonaristas que vinculam o PT e autoridades com quem têm desavenças a facções. Essa alegação de atrelamento tem potencial explosivo e é explorada com fins políticos, aponta a operação da PF.

Os interesses e as relações políticas das facções são realidades, mas acusações sem fundamento e insinuações levianas atendem aos interesses mais rasteiros. É igualmente um perigo, uma forma desleal de enfrentamento pelo poder.

As chances de Evandro

Ao participar do podcast Jogo Político, na última terça-feira, 23, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, pré-candidato a prefeito de Fortaleza, demonstrou disposição para apoiar outra candidatura no PT, no caso de não ser o escolhido. O partido tem cinco pré-candidatos. Apesar disso, ele se mostrou confiante. "Vejo que nós temos boas possibilidades". Ele completou: “Tenho respeito por todos (os pré-candidatos), mas imagino e creio que nós poderemos ter um bom número de militantes que possam estar conosco acreditando no nosso projeto”.

A receita para não ter briga

Ainda sobre Evandro, ele atribuiu a situação do PDT desde 2022 à condução da escolha de candidatura a governador. Perguntei a ele como não deixar isso se repetir no PT. “Temos de ter humildade”, ele respondeu. “Humildade para saber os momentos. Humildade para reconhecer as nossas limitações, humildade para saber se o nosso nome efetivamente é aquele que agregará mais, aquele que melhor representará o projeto político que a gente faz parte”, completou. Indaguei, então, se foi humildade o que faltou no PDT em 2022. “Totalmente”, ele respondeu.