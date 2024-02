Cid Gomes teve muitos partidos, e deixou terra arrasada nos que comandou

Foto: AURÉLIO ALVES SENADOR Cid Gomes: trajetória conturbada

O senador Cid Gomes chega nesta domingo, 4, ao sétimo partido na trajetória política, o PSB. Trata-se de um retorno. O PSB havia sido a quarta sigla dele, entre 2005 e 2013. Uma das características de cada mudança foi fazer inflar instantaneamente o partido no qual o grupo ingressou. Todos guindados à condição de protagonistas no panorama cearense. Outra características foi deixarem terra arrasada ao saírem de onde eles lideraram. O PDT é até o que fica melhor — porque o grupo se dividiu. Segue pedetista o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e alguns mais. As bancadas de deputados aguardarão para se mudarem, mas alguns seguirão.

A saída dos Ferreira Gomes do PMDB para o PSDB, em 1990, foi no bonde liderado por Tasso Jereissati. Foi um baque para os peemedebistas, mas mantiveram a relevância. Inclusive Ciro Gomes entregou a Juraci Magalhães a Prefeitura de Fortaleza. Do PSDB para o PPS também deixaram para trás um partido consolidado, que estava na Presidência da República e no Governo do Ceará.

O primeiro partido controlado no Ceará pelo grupo foi o PPS, alçado do praticamente zero à condição de potência estadual. Já na saída, em 2005, relegaram a sigla de volta à quase inexistência. Naquele ano, chegaram ao PSB ao qual retornam.

A saída do PSB, em 2013, também deixou o partido esfacelado, pois houve em 2011 uma batalha para assumirem o controle do diretório em Fortaleza. Desde então, o partido passou por diferentes comandos, das linhas mais antagônicas.

A agremiação seguinte foi o Pros. Não era praticamente nada antes, tornou-se gigante no Ceará e, na saída do grupo, retornou à estaca zero, até receber o maior inimigo dos Ferreira Gomes, Capitão Wagner, hoje já no União Brasil — o Pros hoje foi absorvido pelo Solidariedade.

A passagem mais recente é pelo PDT. O tamanho do que fica para trás ficará mais evidente depois de amanhã. E, principalmente, depois das próximas eleições.

Izolda, o cargo e uma eventual candidatura

Escrevi ontem sobre a chance de Izolda Cela ser candidata. Para isso ocorrer, não bastará a filiação. Terá de deixar o cargo de secretária-executiva do Ministério da Educação até 6 de junho. Ela é cogitada para concorrer a prefeita de Sobral. A deputada estadual Lia Gomes deixou evidenciada a empolgação com a ideia. Mesmo em Fortaleza ela é cogitada.

Caso Izolda venha a deixar o cargo no MEC, isso não significará que ela será candidata. Em junho de 2020, por exemplo, Nelson Martins (PT) se desincompatibilizou da Secretaria de Relações Institucionais do Estado. Àquela altura, o então governador Camilo Santana (PT) costurava para que Martins fosse o candidato do grupo a prefeito, numa aliança entre PT e PDT que não vingou. O escolhido para concorrer a prefeito pelo grupo Ferreira Gomes foi José Sarto (PDT), hoje prefeito. O PT lançou Luizianne Lins, mas Camilo não se envolveu na campanha. Nelson voltou para o governo. Sarto foi eleito.

Outro exemplo: em 2012, quando Cid estava no PSB para o qual agora retorna, ele sinalizou ao PT que apoiaria um nome do partido a depender de quem fosse e indicou três alternativas. Desincompatibilizou, em junho daquele ano, três secretários: Camilo Santana (Cidades), Francisco Pinheiro (Cultura) e Nelson Martins (Desenvolvimento Agrário). Porém, Luizianne era prefeita e escolheu para a sucessão Elmano de Freitas (PT). O PSB rompeu e lançou Roberto Cláudio, que acabou eleito.

A política dá voltas: Cid Gomes rompeu com o PDT por defender a aliança com o governo Elmano. Do lado oposto está Roberto Cláudio.

Bem, mas isso é para dizer que a eventual saída em junho não significa Izolda candidata, necessariamente. O que se abrem são possibilidades.