Caldeirão dos Legislativos em ano de eleição

Foto: Júnior Pio/Alece Assembleia reúne interesses parlamentares que passam por todas as regiões do Ceará

Quando foi entrevistado no podcast Jogo Político, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), falou sobre os cuidados necessários para os conflitos eleitorais nos municípios não serem levados para dentro do plenário. Já na primeira sessão após a abertura dos trabalhos do ano, houve entrevero sobre as eleições em Maracanaú, envolvendo o deputado Júlio César Filho (PT), o Julinho, e Firmo Camurça (União Brasil). Um é filho de ex-prefeito, foi candidato e pretende ser novamente. O outro é ex-prefeito. Os dois são da base do governador Elmano de Freitas (PT). Evandro terá trabalho.

O presidente da Assembleia tinha intenção de reunir o colégio de líderes logo no início dos trabalhos. Mas, há um inconveniente: os líderes ainda serão indicados. A definição deve ser concluída depois do Carnaval. Então, não há líderes para se reunir. Vai ser preciso muito jeito para a coisa não desandar.

Na Câmara Municipal, a situação já começou pior. No primeiro dia, a vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT) protagonizou episódios de agressão. Contra a vereadora Cláudia Gomes (PSDB), não parece haver argumento. Contra o suplente Juninho Aquino (União Brasil), a parlamentar relata uma tentativa de filmar a roupa íntima dela, no momento em que levou uma queda. Ele nega. Independentemente de qual versão é a verdadeira, é inequívoco que a coisa saiu do controle.

No começo da confusão, a postura do presidente da Câmara, Gardel Rolim (PDT), não foi a ideal para evitar a escalada da tensão. Quando Ana Paula protestava diante do prefeito José Sarto (PDT), que tentava discursar, Gardel se interpôs na frente dela. Assim, abandonou o lugar na mesa e o microfone. Tentou se valer da autoridade de presidente para impor respeito pela presença física. Quando essa autoridade não foi acatada, o que estava ruim ficou pior. E o presidente ficou sem instrumentos para resolver.

Haverá eleição para vereadores este ano e os nervos estão à flor da pele. Os comandos dos legislativos precisarão de muita serenidade na condução. Mas não dependerá apenas deles.

Base dividida

O governador Elmano tem a preocupação de evitar que as disputas municipais atrapalhem o governo. Será ainda mais difícil que o trabalho dos presidentes dos legislativos. Já tem divergência na Capital dentro do próprio partido dele. Que dirá as divergências na base pelos 184 municípios.

Uma das situações envolve justamente Maracanaú. A discussão que citei acima envolve dois deputados da base. O prefeito Roberto Pessoa (União Brasil) era opositor do grupo governista estadual, mas isso mudou com a posse de Elmano. A filha do prefeito, a deputada estadual Fernanda Pessoa (União Brasil), ressaltou como isso pode impactar o próprio Governo Federal.

“Os governadores do PT todos têm compromisso com o governo Lula. Não é interessante 'desagradar' uma deputada da base”, ela disse. Porém, nas eleições, será difícil para Elmano deixar de desagradar não uma, mas vários deputados federais, estaduais…