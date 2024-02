Bolsonarismo é criminalizado ou criminoso mesmo?

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP Jair Bolsonaro, ex-presidente

Está em curso há algumas semanas uma ofensiva em várias frentes contra alguns dos mais destacados opositores do governo Lula. Políticos conservadores falam em perseguição. É uma situação que exige cuidados, de fato. A política, mundo afora, está repleta de exemplos de uso do Estado para perseguir adversários. É um perigo. Estará o bolsonarismo sendo criminalizado e perseguido? Ou estará sendo investigado e punido por práticas que são criminosas mesmo?

O senador cearense Luis Eduardo Girão (Novo) demonstrava indignação. “Hoje, pela manhã, tivemos o foco em militares e também no partido da oposição, o maior partido da oposição. Chegamos acho que no ápice”.

Ora, ora. Foram apontadas evidências bastante sólidas de um amplo plano de golpe urdido nos altos escalões do Governo e das Forças Armadas. Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) teve os passos seguidos. Pode isso? É legal? A Polícia e a Justiça não devem fazer nada?

Na sede do “maior partido da oposição”, na sala de Bolsonaro, acharam o que parece ser um discurso durante o qual seriam decretados estado de sítio e garantia da lei e da ordem, passos para o golpe. Com o presidente do tal partido, o senhor Valdemar da Costa Neto, foi achada arma de fogo em situação irregular e pepita de ouro, aparentemente oriunda de garimpo. Ou seja, todo enrolado. Não é para as autoridades fazerem nada?

O senador Girão ainda disse: “Estamos vivendo em uma ditadura nesse País porque o Senado Federal é corresponsável por esse caos institucional”. Ora, o plano revelado pela operação da Polícia Federal previa, no primeiro momento, a prisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Não vi indignação do senador sobre isso, defesa da instituição.

O também senador e ex-vice-presidente, general Hamilton Mourão (Republicanos-RS), criticou a operação ao dizer que “nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder”. Ele afirmou haver “intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista”.

O que está sendo exposto nada tem de manifestação popular, mas tem tudo de conspiração golpista deslavada. O general-senador ainda teve a audácia, no meio de tudo isso, de conclamar as Forças Armadas a reagirem, num quase chamamento a um golpe.

Quanto a Hitler, na ascensão, ele mandou colocar fogo no parlamento e colocou a culpa nos comunistas.

Os senadores citados e outros tantos membros da oposição reagem como se houvesse uma grande injustiça em curso, perseguições descabidas. Todos deverão ter direito a defesa e ao regular processo legal, mas não estão isentos de responder por atos sobre os quais as investigações parecem absolutamente justificadas.

Os opositores parecem querer álibi para cometer crimes seguidos contra a democracia e querem convencer os apoiadores de que eles são as vítimas. Em outras circunstâncias, eles próprios chamavam esse tipo de postura de “mimimi”.

Quando a atitude já é tipificada como crime, ele não é criminalizada, é criminosa mesmo.