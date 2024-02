A fragilidade exposta no presídio federal

Foto: SNPP/Gov Dois presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte

Os presídios federais são uma das experiências dentro do que se pode considerar como bem-sucedido no sistema penitenciário brasileiro. A concorrência não é grande. O que há de especial nesses presídios? Quem é preso não foge — ou não fugia. Não consegue se comunicar com quem está fora, salvo pelos meios formais e autorizados. Não têm acesso a celular. Assim, não conseguem comandar ações criminosas lá de dentro. É o básico, o esperado, mas no Brasil virou excelência. Para o Ceará, são estruturas relevantes. Para lá foram transferidos muitos líderes de facções criminosas presos no Estado, em particular durante a onda de ataques de 2019.

Os presídios são temidos e respeitados. Não só os detentos precisam ser recapturados como a fuga precisa ser minuciosamente investigada. As próprias críticas da oposição, legítimas, não podem servir para descredenciar o que vinha funcionando e, repito, é uma das poucas boas notícias que há no Brasil nessa área.

Bolsonaro é hipócrita e bolsonaristas são piores

A se confirmar o que apontam as investigações da Polícia Federal, ficará escancarada a mentira e a hipocrisia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele seguidas vezes negou ter conhecimento da minuta golpista. As investigações indicam que ele não apenas sabia como pediu mudanças no texto.

O presidente, sobre o assunto, chegou a dizer o seguinte: “Não tive conhecimento… Não existe golpe com respaldo jurídico. Golpe é pé na porta e arma na cara, meu Deus do céu. Golpe tem que depor alguém. (Artigo) 142, GLO, tudo isso são remédios previstos na Constituição. (...) Golpe não tem papel, tem fuzil. Dá pra entender isso?”, falou em fevereiro de 2023 ao Wall Street Journal, quando estava nos Estados Unidos.

Não espero conhecimento histórico de Bolsonaro, mas o golpe de 1964 buscou verniz de legitimidade. O cargo de João Goulart foi declarado vago pelo Congresso Nacional por ele estar supostamente fora do Brasil, o que não era verdade. O presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu a presidência e promoveu eleição indireta, de Castello Branco. Tudo para dar uma aparência de legalidade ao golpe. Como se pretendia agora. Bolsonaro foi defensor escancarado dos golpistas de 1964, mas os golpes não costumam se apresentar tão explicitamente. Buscam justificativas institucionais, por fajutas que sejam.

Bolsonaro é hipócrita, queria e estimulou golpe. Os apoiadores são piores ainda. Argumentam que não havia intenção golpista coisa nenhuma. Muitos deles não escondem que queriam golpe sim, lamentaram não ter havido, queriam ação das Forças Armadas para impedir a posse de Lula (PT) e aplaudiram se houvesse deposição agora. E ficam agora com conversinha para posar de democratas. Quanta cretinice.

Lorotas constrangedoras

A defesa do Bolsonaro produz algumas argumentações de corar frade de pedra. Quando acharam cópia da minuta golpista na sala do ex-presidente na sede do PL, os advogados disseram que era coisa da época em que a notícia veio a público, e que Bolsonaro teria pedido para imprimir porque queria ver do que se tratava e tinha dificuldade de ler em telas. Agora, com a informação do envio de R$ 800 mil para conta bancária no Exterior, nos últimos dias de mandato, a justificativa da defesa é de que havia o temor de disparada da cotação do dólar com o novo governo. Lai vai, e num pode comprar dólar e deixar no Brasil? Precisa mandar para o Exterior? Que história mal contada.

Além de tudo, expõe péssima leitura de cenário. No dia em que Bolsonaro fez a remessa, a três dias do fim do mandato, o dólar estava a R$ 5,26. Ontem fechou a 4,97.

O que houve no fim de 2022 foi um episódio patético da história brasileira. O então presidente fugiu do País, usou o avião presidencial e fez remessa de dinheiro para o Exterior. E quer convencer de que é bastante honesto e tudo estava correto.