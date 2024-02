A dificuldade dos governadores em controlar Fortaleza

Foto: Samuel Setubal O GOVERNADOR Elmano de Freitas ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana

A tradição aliancista cearense faz com que os grupos hegemônicos procurem resolver as coisas antes da eleição. Com Cid Gomes (PSB) e Camilo Santana (PT), a tradição passou a ser de enormes blocos eleitorais, que quase não deixam espaço para a oposição. Nos momentos em que os governadores não puderam ir para a reeleição, em 2014 e 2022, a situação saiu do controle e o governismo saiu dividido. Em 2010 e 2018, as eleições foram pouco mais que protocolares. Em Fortaleza, porém, os gestores estaduais não têm a mesma taxa de sucesso em conseguir fazer o arranjo político que eles querem. Tem sido raridade o panorama eleitoral ser construído de acordo com o que os governadores desejam.

Diria que a última vez que um governador lançou o candidato que desejava na Capital e saiu vitorioso foi em 1988, quando Tasso Jereissati viabilizou a eleição de Ciro Gomes. O tucano só voltaria a estar do lado vitorioso em uma eleição municipal em 2020, quando apoiou José Sarto (PDT).

Quando Cid Gomes era governador, apoiou a candidatura vitoriosa a prefeito nas duas eleições municipais. Mas, em 2008, ele apoiou Luizianne Lins (PT) à reeleição em retribuição ao apoio recebido dela em 2006. Tanto que, para 2012, ele disse que não se sentia mais obrigado — tanto que rompeu a aliança. Ainda em 2008, a decisão de apoio a Luizianne já ali causou uma briga familiar. Ciro Gomes não aceitou e fez campanha para Patrícia Saboya, na época no PDT. Luizianne ainda resistiu a aceitar o vice indicado por Cid. Ele queria Tin Gomes. A então prefeita não aceitou e Cid tampouco indicou outro. A campanha começou com Luizianne com um vice “postiço”. Com um mês transcorrido, ela cedeu e Tin foi o vice. A crise estourou antes da posse.

Em 2012, Cid chegou a desincompatibilizar três secretários petistas, como sugestão para Luizianne indicar algum deles. Eram Nelson Martins, Francisco Pinheiro e Camilo Santana. Comenta-se que a intenção dele desde então era lançar Camilo. Ela não aceitou a “lista tríplice” e lançou Elmano de Freitas. Cid rompeu e lançou Roberto Cláudio. O então governador foi vitorioso, mas não no modelo planejado.

Com Camilo governador, ele duas vezes tentou levar o PT a apoiar o PDT. Primeiro com Roberto Cláudio, em 2016. Depois com Sarto, em 2020. Nas duas vezes, ele foi contrariado pelo PT, que lançou Luizianne em ambas. Só no segundo turno Camilo entrou na campanha, pelos pedetistas. Ambos venceram, mas o cenário que o então governador tentou desenhar não se concretizou nenhuma vez.

O que quer Elmano?

Há uma pergunta que antecede saber se o desenho planejado pelo governador Elmano de Freitas irá se confirmar. É preciso saber antes o que ele quer? Ele evita dar pistas claras. Tem história ligada à de Luizianne Lins. Ela claramente pressiona pelo apoio dele. E o governador, efetivamente, fez sinalizações favoráveis à deputada. Claramente, ao dizer que é contra escolha por acordo de cúpula, sem a base. Nesse caso, uma escolha de cima para baixo seria capitaneada por Camilo. Que nunca foi explícito, mas cuja preferência por Evandro Leitão é considerada certa. Elmano repete que Camilo é o líder político dele. Então, a preferência de ambos será a mesma? Mas será mesmo?

Luizianne reforça a posição de Elmano. Em janeiro, ao O POVO, ela afirmou: “A maior autoridade hoje do PT do Ceará é o Elmano. O Ceará não tem três governadores, o Ceará tem um”.

O governador é Elmano. Quem seriam os três de que fala a ex-prefeita? Camilo e Cid Gomes.