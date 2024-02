Seria correto o Ceará perder território para o Piauí?

Foto: AURÉLIO ALVES Placa em Santa Tereza, no Ceará, na área de litígio entre Ceará e Piauí

Está em curso perícia do Exército na divisa entre o Ceará e o Piauí, dentro da ação movida pelo governo piauiense no Supremo Tribunal Federal (STF), na qual reivindica território hoje considerado cearense. Nessa terça-feira, 20, Grupo de Trabalho conduzido pela Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE) apresentou pesquisa socioeconômica sobre o lugar em disputa. Tratou dos equipamentos públicos existentes. E destacou o sentimento de pertencimento da população.

Desde domingo, O POVO publica série de reportagens sobre o histórico da contenda, o que pensam e querem os moradores da área em disputa, os equipamentos públicos existentes. A série prossegue pelos próximos dias.

A ação no STF vem desde 2011. Disputas territoriais entre Ceará e Piauí existem desde a época colonial, com o império colonial português na América dividido em dois grandes estados e estes em capitanias. A peleja passa pela interpretação de um artigo de decreto do imperador dom Pedro II, de 1880. Portanto, 144 anos atrás. A polêmica começou pouco tempo depois. Vem de mais de um século. A disputa no STF se arrasta há 13 anos. Houve já tentativa de acordo, que fracassou.

Uma área entre os municípios de Pedro II (PI) e Poranga (CE) serviu de projeto-piloto do IBGE para a demarcação, mas o Piauí não aceitou os resultados. A 3ª Divisão de Levantamento da Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) do Exército produziu relatório técnico em 2016, mas aí foi o Ceará que não aceitou as conclusões. A perícia do Exército segue em andamento e tem previsão de ser concluída em maio.

Ou seja, o engodo é grande.

O Ceará, na argumentação perante o Supremo, tem defendido o “senso de pertencimento” da população. Não sei o que decidirão os ministros. Mas, de fato, há uma população de milhares de pessoas envolvidas cuja vida pode ser afetada.Mais que qualquer outra coisa, elas devem ser levadas em conta e como a decisão mexerá com elas.

Se as pessoas se consideram cearenses, sentem-se como tal e assim devem permanecer, não me venham com o argumento de que um eventual erro cartográfico de dois séculos atrás é motivo para causar prejuízo a elas em 2024. Relações de identificação com um lugar, sentir-se parte de um lugar, não são aspectos menores.

Se for o caso, que se indenize o Piauí, em caso de prejuízo. Se há territórios inabitados, sem benfeitorias construídas, vá lá uma mudança. E, se há habitantes que querem que o território passe para o Piauí, aí sim se pode discutir uma transferência. De outro modo, que se busque outros meios de compensar eventuais prejuízos históricos. Não dá para argumentar que a divisa de estados deve mudar por causa de um decreto de interpretação supostamente errada no século XIX. Não é brincadeira ou videogame. São vidas.

