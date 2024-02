O que Bolsonaro dirá no palanque após ficar calado no depoimento?

Foto: EVARISTO SÁ/AFP Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou calado no depoimento à Polícia Federal, nesta quinta-feira, assim como quase todos os depoentes investigados por tentativa de golpe. Entre eles, um dos generais cearenses investigados, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. Para esta sexta, está marcado para Fortaleza depoimento de outro general cearense, Estevam Theophilo.

Para domingo, Bolsonaro convocou manifestação na Avenida Paulista. Em vídeo publicado nas redes sociais durante o Carnaval, Bolsonaro falou sobre o objetivo do ato: “Quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses”. O que o ex-presidente dirá em São Paulo que não quis dizer à PF? Defender-se sem sofrer contraponto é mais fácil.

Tarcísio repete Cid e fala em “amor” no lugar de condições de trabalho

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao lançar programa de alfabetização na última terça-feira, 20, fez fala sobre os professores que traz lembranças aos cearenses que acompanham política local há mais de uma década, em particular aos professores.

"A gente sabe que o melhor professor ainda não tem a melhor condição. A gente sabe que eles não têm a melhor infraestrutura. A gente sabe que eles não têm o melhor salário. Mas eles têm muito amor", afirmou.

O governador ainda acrescentou: “E quando a gente for resolvendo as questões fiscais, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar para os professores o que eles merecem. Mas eles têm feito um grande trabalho”.

A frase traz à memória fala de Cid Gomes (PSB), quando era governador do Ceará, em 2011. Em visita ao Rio Grande do Norte, conforme noticiaram na época veículos locais, o hoje senador afirmou: “Quem quer dar aula faz isso por gosto e não pelo salário. Se quer ganhar melhor, pede demissão e vai para o ensino privado. Eles pagam mais? Não. O corporativismo é uma praga”.

Cid se explicou a valer sobre isso. Explicou que não disse para os professores trabalharem por amor, mas que aquilo que os move não é o salário, mas o gosto por ensinar. Embora tenha sua razão, quando a fala parte do responsável por assegurar aos profissionais as condições salariais e de trabalho, ela não é a mais feliz.

Até porque recebe sempre óbvia resposta de que os governantes ganham muito mais que professores, têm muito mais benefícios, e deles também seria de se esperar que trabalhassem por amor. Mas, buscam cargos por muito mais que salário, mas poder, influência e prerrogativa de nomear outros tantos aliados, que também ganham melhor que professores. Para não entrar na discussão sobre os que desviam dinheiro. O amor, nesses casos, está no bolso.

Como filho, sobrinho, primo e amigo de professores — quem não os tem entre parentes e conhecidos? —, sei que há mesmo muito amor pelo ofício. Mas, achar que isso substitui ou compensa as condições de trabalho é visão capenga para um governante. Professores da rede pública merecem ser bem remunerados e é bom para a educação pública que as condições sejam atraentes para os melhores profissionais. Tem muita gente que não quer ser professor pelo histórico de má remuneração. Mudar o patamar remuneratório da categoria pode fazer com que mais jovens talentosos, que hoje são estimulados desde casa a buscar outros ofícios, tenham vontade de ser professor. Isso pode transformar a educação.