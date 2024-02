O tamanho e o papel da Polícia Civil

Foto: AURÉLIO ALVES SECRETÁRIO Samuel Elânio e o governador Elmano

A segurança pública do Ceará atravessa uma crise de longa data. Nos últimos 20 anos, ela teve alguns momentos em que foi atenuada, após momentos de forte alta. A situação vem se tornando mais complexa há pelo menos uma década, com o fortalecimento das facções criminosas. O comando da Segurança Pública — e do Estado — não parecem saber o que fazer. Mas, ainda antes da posse, o governador Elmano de Freitas (PT) demonstrava saber o caminho. Passa pelo fortalecimento da Polícia Civil. Ele disse na época que seria o primeiro concurso a ser realizado, após a convocação dos já aprovados. No ano passado, 726 aprovados foram chamados. Foram anunciados concursos para policiais penais e sistema socioeducativo, que parecem mais adiantados. São importantes, não é esse o problema. Mas ainda se aguarda o que o próprio governador disse que seria o primeiro.

A Polícia Civil tem contingente bastante defasado. Os recentes concursos e o chamamento de agora começam a compensar, mas é preciso avançar mais. A Civil é a Polícia investigativa, enquanto a Militar faz o trabalho ostensivo. A última é mais visível, cumpre papel fundamental na política de segurança. E também dá mais voto. A perspectiva de prevenir a violência passa pelos policiais civis. Se não, sempre irá se chegar depois do crime. Se hoje a Polícia Civil não dá conta de investigar nem a metade da metade dos crimes mais graves já cometidos — aqueles contra a vida — o que esperar de antecipar e agir preventivamente?

Quando Elmano assumiu, havia 23 mil policiais militares e 4,3 mil policiais civis. Muito se reclama que a Polícia prende, mas os criminosos são soltos. Mantê-los presos depende de inquérito, da produção de provas, e isso é trabalho da Polícia Civil.

Elmano fez recentes mudanças na Inteligência, mas, sem reforço substancial da Polícia Civil, não adianta mexer em cima e esperar milagres. Colocar mais gente não resolverá tudo. Será preciso ter estratégia e ação. Mas, gente é imprescindível.

O mais comum é Fortaleza é vencer quem larga atrás

Desde a redemocratização, houve dez eleições municipais na capital. Em três venceu quem largou na frente nas pesquisas: Ciro Gomes (1988), Juraci Magalhães (1996), ao obter o segundo mandato, pois o primeiro herdou com a renúncia de Ciro. E o terceiro foi Roberto Cláudio (2016), na reeleição.

Mas, Maria Luiza (1985), Antonio Cambraia (1992), Juraci na reeleição (2000), Luizianne Lins na eleição (2004) e também na reeleição (2008), Roberto Cláudio na eleição (2012) e, por fim, José Sarto (2020), todos eles saíram atrás nas pesquisas. Alguns muito atrás.

Ou seja, largar na frente não garante vitória. Porém, se puder escolher, todo candidato irá preferir começar na parte de cima das pesquisas. No fim das contas, não é a posição de largada que conta, mas o movimento: quem será capaz de subir e quem poderá descer.

O grito de um Bolsonaro acuado

Jair Bolsonaro (PL) faz neste domingo um ato cujo objetivo é salvar a si mesmo. Não está em jogo um projeto de poder, a cruzada contra o comunismo, nada. É ele que está ameaçado e, no processo de defesa, vale-se dos apoiadores, que são muitos e fiéis. Acuado, ele fará demonstração de força. Haverá muita gente, pois ele tem muitos apoiadores e, principalmente, uma capacidade de mobilização sem precedentes. Muito maior que a de Lula e do PT. Houve cuidados de evitar atos nos estados, estratégia que vinha sendo comum. Agora, a ordem é não dispersar nem dividir as energias e as atenções. Será o primeiro ato bolsonarista desse porte desde o 8 de janeiro. As tensões entre os apoiadores estão à flor da pele.