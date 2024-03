O peso de Caucaia no jogo de poder estadual

Foto: Reprodução / Prefeitura de Caucaia Caucaia: um canal de visibilidade no cenário político estadual

Há um fenômeno na política de Caucaia que não é de agora, mas se aprofunda neste momento. Na aliança governista, os principais nomes cogitados são todos de fora do Município. Há quatro anos, o atual prefeito, Vitor Valim (PSB), já foi eleito sem pertencer à política local. Naquela mesma eleição, outro candidato na disputa era o hoje governador Elmano de Freitas (PT), de Baturité e com vida política na Capital. No momento, as alternativas consideradas são a deputada Lia Gomes (PDT), o deputado licenciado e secretário estadual Salmito Filho (PDT) e o secretário estadual Waldemir Catanho (PT). Nenhum de Caucaia. Lia tem a relação mais próxima, já teve título de eleitor no município e foi cotada em outras ocasiões para concorrer lá. Também chegaram a ser cogitadas Luizianne Lins (PT) e Izolda Cela (PSB), mas parecem descartadas.

Há nomes locais cotados para a chapa: em particular os vereadores Dr. Tanilo (PDT), presidente da Câmara Municipal de Caucaia, e Vanderlan Alves (União Brasil), e o ex-vereador e secretário municipal Silvio Nascimento. Mas, são considerados mais como opções a vice-prefeito, para dar tom local à chapa, que para concorrerem a prefeito, embora não estejam descartados.

O fato é que a costura da candidatura de situação em Caucaia não está restrita à política local. Passa hoje pelos protagonistas da política estadual, como o governador Elmano de Freitas e o ministro Camilo Santana (PT).

Local negligenciado ou relevância ampliada?

Há aspectos diversos nesse fato. Pode soar que os interesses da população de Caucaia estão a reboque dos arranjos políticos estaduais, o que seria obviamente muito negativo.

Porém, há a percepção, talvez tardia, de Caucaia como plataforma para projetar e sustentar ambições políticas de nível estadual. Até então, projetos que abrangem o Ceará estiveram localizados quase exclusivamente em Fortaleza. Aliás, políticos de Fortaleza são vistos como de alcance estadual, embora nem sempre isso seja verdade.

O ciclo Ferreira Gomes 2, liderado por Cid, teve forte alicerce em Sobral, mas a partir de um grupo com força já estadual e espaço inclusive nacional.



No Ceará, há políticos de abrangência estadual que, já consolidados, estabeleceram-se em municípios da Região Metropolitana. Roberto Pessoa (União Brasil) nasceu em Fortaleza Fortaleza e, como deputado federal, não era considerado político de Maracanaú, até ser eleito prefeito. Porém, é lá onde ele tem negócios. Não é um vínculo apenas político.

Acilon Gonçalves é de Aurora, mas fazia política em Fortaleza, onde foi até presidente da Câmara Municipal. A partir de Eusébio, constituiu polo de poder que avançou em dado momento pelo Litoral Leste. Com a guinada bolsonarista do PL, o clã Gonçalves precisa reposicionar a estratégia.

Caucaia é maior que Maracanaú e muito maior que Eusébio. Tem mais problemas e desafios também. Mas, tem, sim, potencial para dar visibilidade estadual para quem mostrar serviço. Valim conseguiu isso com o passe livre nos ônibus.

Recentemente, nas Páginas Azuis do O POVO, o professor Edilson Aragão, arquiteto e ex-vice-prefeito de Sobral, quando Cid era o prefeito, falou do peso concentrador de Fortaleza em economia e serviços no Estado. Isso também ocorre na política. Quem sabe comece a surgir um segundo polo com peso estratégico de alcance estadual.