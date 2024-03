Saúde de Elmano preocupa e gera especulações

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas em janeiro, antes de se internar

A saúde do governador Elmano de Freitas (PT) se tornou motivo de preocupações e virou assunto político. Alimenta especulações e rodas de conversa. O que se passa com o chefe do Poder Executivo, afinal? Entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro, ficou uma semana internado. Agora, retorna do período de uma semana de tratamento em São Paulo. Além da ausência das agendas oficiais e do dia a dia administrativo, o afastamento do governador tem efeitos políticos, pois amarra algumas das definições eleitorais. Embora as conversas transcorram, não é a mesma coisa sem Elmano no Ceará. Nem é de bom-tom decidir essas coisas sem o governador.

As dúvidas se amplificam pela falta de informações oficiais. O canal tem sido as redes sociais do governador. Nenhum boletim médico, ou algo respaldado por profissional de saúde. A divulgação vaga e a recorrência do problema causam aflição sobre quão grave pode ser o quadro.

Histórico recente de seguidos problemas

Os problemas de saúde do governador começaram a ter impacto nos compromissos públicos em 13 de dezembro, quando ele cancelou a live semanal por causa de sintomas gripais e rouquidão. Três dias depois, estava no evento de filiação do deputado Evandro Leitão ao PT.

Um mês depois, em 15 de janeiro, teve indisposição e foi diagnosticado com pneumonia. Cancelou a live do dia 17. No dia 19, porém, participou de agenda com o presidente Lula para dançar campus do ITA na Base Aérea de Fortaleza. No dia seguinte, esteve em reunião do PT.

Mas, em 29 de janeiro, teve de se internar e ficou no hospital por uma semana, até 5 de fevereiro. Em 27 de fevereiro, internou-se para exames em São Paulo. Passada uma semana, retorna agora.

Não é algo simples ou uma bobagem qualquer. Fosse um parente seu, você estaria preocupado e iria querer saber do que se trata. Quando é o chefe do Poder Executivo, questão de saúde ganha interesse público. O mistério cria mais problemas do que resolve.

Caucaia e Fortaleza

A ideia de entrelaçar as articulações do governismo estadual nas eleições de Caucaia e Fortaleza, e principalmente usar Caucaia para resolver o impasse na Capital, até o momento não desobstruiu os caminhos em Fortaleza e parece ter criado um enrosco em Caucaia. O ministro Camilo Santana (PT) mergulhou em conversas no fim de semana. Elmano volta, mas convém que ainda se resguarde. Quem sabe a volta do governador ajude a fazer a situação deslanchar. As demais candidaturas estão postas e se movimentando.

A farra das armas do governo Bolsonaro

O discurso de “armas para cidadãos de bem” do bolsonarismo se desmancha diante do relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) segundo o qual mais de 5 mil condenados, inclusive por homicídio e tráfico de drogas, receberam licença de Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs) para usar armas. Houve ainda 16 mil munições adquiridas por 94 pessoas que já tinham morrido. As informações foram divulgadas pelo Estadão.