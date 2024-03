O debate do PT entre ter prévias ou encontro

Foto: FÁBIO LIMA Guilherme Sampaio e Guimarães, dirigentes de peso na definição do PT

O PT atravessa agora a disputa antes da disputa antes da disputa. O que estará em jogo mesmo é a eleição, em outubro. Mas, antes dela, há o embate sobre a candidatura, com cinco pré-candidatos postos. Ainda antes, está em discussão o método de escolha. Essa definição pode ser crucial. As alternativas colocadas são a realização de prévias ou de um encontro. Dirigentes têm defendido o encontro, a partir do presidente municipal, o deputado em exercício e pré-candidato a prefeito Guilherme Sampaio. Nesta quarta-feira, 6, o governador Elmano de Freitas foi pelo mesmo caminho. Mas, o grupo da deputada e pré-candidata a prefeita Luizianne Lins quer prévias. E, até o momento, tem apoios públicos suficientes para garantir as prévias, se não houver acordo. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, também fala que o PT sempre decidiu por meio de encontros. Afirma estar pronto para qualquer das hipóteses, mas trabalha para ter maioria no diretório, com objetivo de não haver nem encontro nem prévias.

Qual a diferença

Nas prévias, os filiados votam diretamente. No encontro, a escolha cabe a delegados eleitos pelos filiados. No fim das contas dá no mesmo, não é? Não exatamente.

No encontro, há menos pessoas envolvidas. Sabe-se quem vai votar. É possível conversar, debater, negociar, buscar convencer. O colegiado é mais influenciável, passível, em certa medida.

As prévias são certamente mais imprevisíveis. Podem votar os filiados, mas não se sabe quais e quantos filiados irão de fato votar. Para alguém ter certeza da vitória, precisa ter a maioria absoluta dos filiados, um colégio eleitoral de alguns milhares de pessoas. As prévias são mais difíceis de controlar.

Luizianne não é a preferida dos caciques petistas. Mas, aposta que tende a ser mais abraçada pela militância do que Evandro, recém-filiado. Evandro provavelmente dependeria de convencimento, da influência dos maiores líderes, o que se dilui no caso de prévias, principalmente em Fortaleza.

Quanto pesa a forma de escolha

Está viva na memória da política cearense, até porque o assunto não chega ao fim, a divisão a que chegou o PDT em 2022, na disputa para governador. Foram muitos os erros. Entre eles, a falta de comando, deixando o processo correr solto. A falta de clareza sobre se havia uma disputa real ou se havia uma candidatura natural, sem que isso tenha sido assumido com clareza, fez o processo sair do controle. Por fim, o método de escolha sacramentou o trauma. Deixou-se a disputa transcorrer sem que ficasse estabelecido como seria a escolha no caso de não haver acordo. Os Ferreira Gomes se acostumaram a definições de cúpula. Foi assim que Camilo Santana (PT) virou governador e José Sarto (PDT), prefeito, por exemplo. Em 2022, porém, ninguém teve força ou coragem para assumir essa escolha, decidiu-se votar no diretório. Ocorre que, quando se definiu a instância à qual caberia a escolha, já se sabia quem sairia vitorioso e com qual margem.

Se a pactuação fosse feita de forma antecipada, numa disputa com regras claras desde o início, poderia-se evitar o racha, ou ao menos esvaziar os argumentos para ele. Não foi o que se deu e todo mundo nessa confusão tem suas razões.

O PT a esta altura também não se definiu. O presidente municipal, Guilherme Sampaio, entende que o partido tem instrumentos para tomada de decisão caso o acordo não seja alcançado. De fato, tem muito mais tradição nesse tipo de embate que qualquer outra legenda no Brasil. E tem processos internos muito mais bem estabelecidos. O que não o deixa absolutamente imune a fraturas internas que podem ter muitas consequências.