Tem jeito de o PT não rachar?

O PT ter divisões internas é da tradição. A questão é como ficam as relações depois que a decisão é tomada e se vai para um lado ou outro. Será que quem não for escolhido candidato fará campanha para o lado contrário? Se Luizianne Lins for a candidata, por exemplo, é factível imaginar o ministro Camilo Santana (PT) no palanque? Por outro lado, se der Evandro Leitão, hipoteticamente, alguém vislumbra Luizianne no palanque dele?

O deputado federal José Guimarães (PT), que declarou apoio explícito a Evandro, afirmou: “PT é dividido não é bom, é o primeiro passo para perder a eleição”. Ele tem razão. Mas, será que tem remendo?

Luizianne candidata sem o apoio de Camilo não teria também o respaldo da ampla aliança que elegeu Elmano de Freitas (PT) governador. Teria o mesmo fator que a fragilizou em 2016 e 2020. Imagino que Elmano não deixaria de apoiá-la, pela relação entre ambos. Mas, talvez não seja o bastante para torná-la competitiva numa campanha concorridíssima.

Por outro lado, o PT ir para a disputa com Evandro ou qualquer outro e sem o apoio de Luizianne é algo que nunca ocorreu, desde que a ex-prefeita está na vida pública, a partir de 1996. Numa disputa difícil como é em Fortaleza, o quão competitivo é um candidato petista sem Luizianne no palanque?

Vale lembrar, ela foi a deputada federal mais votada em Fortaleza entre todos os candidatos. Elmano, para governador, com Lula, Camilo e tudo, ficou atrás de Capitão Wagner (União Brasil).

Fortaleza é complexa e imprevisível. Um candidato petista que entre com a imagem de que atropelou Luizianne pode perder força no voto progressista e ter dificuldades que talvez não sejam vislumbradas por quem se impressionou com a avassaladora força de Camilo ao eleger Elmano no primeiro turno de 2022. Têm a aliança, contam com nomes muito populares. Mas o Estado é uma coisa, a Capital é outra.

Por tudo isso, um cada vez mais improvável acordo não seria apenas uma maneira de evitar briga. Pode ser um fator crucial para a competitividade da candidatura. Ninguém nega a força da candidatura com apoio de Lula, Camilo e Elmano, mas, como diz Guimarães, a divisão pode minar as chances.

Questão de método

Já escrevi que não há acordo hoje nem sobre a forma de resolver a disputa, se prévias ou encontro. Nas prévias votam todos os filiados; no encontro, delegados eleitos. A cúpula quer encontro. O grupo de Luizianne, prévias.

A votação entre todos os filiados não tem precedentes no PT de Fortaleza. Para os caciques, a chance de sair do controle é grande.

O argumento oficial de quem quer prévias é não expor o partido à divisão interna. O risco também existe com encontro, embora mais restrito. Porém, a realização de encontro pode produzir um resultado que deixe mais sequelas. Por exemplo, se Luizianne for derrotada em prévias, ficará com menos argumentos para cruzar os braços.

Porém, esse resultado não é garantido e se introduz um fator de imprevisibilidade que os principais caciques visivelmente receiam.



