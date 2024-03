PT dá o primeiro passo na escolha

Foto: Reprodução / Instagram Luizianne Lins CAMILO e Luizianne: rota de colisão no PT

O PT, amem ou odeiem, é um partido diferente dos outros. Antes de escolher quem concorrerá à Prefeitura de Fortaleza, há enorme e acalorado debate sobre como será feita a escolha. Ao menos é mais justo que o tumultuado processo do PDT em 2022, quando, na falta de acordo, decidiu-se que a candidatura seria definida pelo diretório — quando já se sabia quem tinha maioria.

Desde a cúpula nacional do PT, mas ainda mais os dirigentes locais, há esforço para evitar as prévias e levar a definição para o encontro do partido. A deputada Luizianne Lins, porém, pressionava por prévias. O entendimento para a decisão ser tomada em encontro começa a apontar um rumo na escolha da candidatura. É uma parte importante na definição.

Nas prévias, a eleição é direta. Os filiados escolhem quem irá concorrer. No encontro, o processo é indireto. Filiados escolhem delegados para tomar a decisão final. No encontro, há um evento no qual há discursos, debates e tentativa de convencimento. A situação é menos imprevisível. É possível conversar, e negociar, com os delegados.

Disputa no PT é argumento para Camilo em relação a Cid

O senador Cid Gomes (PSB) tem reiterado a posição contra a concentração de espaços com o PT — o partido que já tem presidente da República e governador do Ceará quer a Prefeitura de Fortaleza. É difícil contra-argumentar. Elmano de Freitas governa com uma aliança muito ampla. Foi assim com Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (PSB) e, antes, com o próprio Cid. Na época em que este último era governador, o PSB chegou a concentrar governo e prefeitura. Mas foi por um curto período. E nunca houve alinhamento entre os três entes. Pode ser por que Ciro Gomes não conseguiu se eleger — e, na época, nem se candidatar — para presidente? É capaz. Mas, não houve tal concentração.

Bem, mas o acirramento da disputa no PT é um argumento para o principal líder do partido, Camilo Santana, retrucar a cobrança de Cid. O ministro da Educação tem deferência pelo senador, a quem deve a indicação para ser eleito governador, em 2014. Imagino que cobrança é capaz de deixá-lo embaraçado. Mas, Camilo pode usar a seu favor o fato de não controlar o PT, como mais uma vez está demonstrado. Poderá argumentar: “Olha a confusão que está dentro do partido com um monte de gente querendo, como é que eu vou propor para apoiar alguém de fora?”

Presença

Evandro Leitão foi a Brasília para o evento com Camilo e o presidente Lula, no qual foram anunciados os novos institutos federais. Ao lado do deputado e pré-candidato estava o ex-secretário da Casa Civil de Camilo, Chagas Vieira.

Foto

Também na terça-feira, foi divulgada foto de Evandro ao lado de Lula e Camilo. Peça relevante na campanha interna petista.

Apoios que afastam

Em tempos de polarização política, o Datafolha fez interessante pesquisa na cidade de São Paulo. Perguntou sobre os votos que Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afastam.

Para 63% dos paulistanos, o apoio de Bolsonaro os leva a não votar de jeito nenhum em um candidato. O percentual dos que dizem não votar por nada em quem tem o apoio de Lula são 42%.

Bolsonaro deverá apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e Lula, o deputado Guilherme Boulos (Psol).