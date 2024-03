PT pula 1ª fogueira para evitar racha interno

Foto: Thays Maria Salles DIRETÓRIO do PT em Fortaleza decidiu realizar encontro

O PT chegou a um consenso. Não sobre quem concorrerá à Prefeitura de Fortaleza. Há ainda cinco pessoas de olho na vaga. O acordo foi sobre como será a escolha de um dos cinco para assumir a candidatura. Não é nada, não é nada, é uma briga que estava anunciada e se conseguiu evitar. O partido está acostumado a ter divisões internas. A vantagem petista é dispor de instrumentos para resolver os conflitos. Mas, agora é uma etapa mais difícil. A disputa em si.

Os dirigentes do PT falavam em evitar a realização de prévias para escolher candidato pelo risco de provocar divisões muito profundas no partido e dar munição aos adversários. O perigo também existe no encontro. Há pré-candidaturas postas, chapas de delegados buscarão o voto dos filiados e haverá embate. Haverá uma candidatura vencedora e outras serão derrotadas. O encontro tende a ser muito quente.

Passado o encontro, haverá o processo para cicatrizar as feridas. Essa pode ser a parte mais difícil. Mas, antes de chegar a isso, o PT conseguiu evitar uma primeira briga. Ao menos conseguiu decidir como será resolvida a próxima.

Saúde do governador

A situação de saúde do governador Elmano de Freitas (PT) é cada vez mais estranha. Nesta quarta-feira, ele teria reunião com Antonio Scala, presidente da Enel no Brasil, que assumiu recentemente. Elmano não esteve presente e o motivo informado foi questão de saúde.

Seria compromisso da maior importância. Trata-se da maior concessionária de serviço do Estado. Não há vivente no Ceará que não seja cliente dela. Cancelar encontro com o principal dirigente da empresa no País não seria por motivo qualquer. Até porque o representante do povo cearense tem muito a dizer e a cobrar da Enel, uma prestadora de serviços muito problemática, aquém da necessidade e dos preços que pratica.

O governador chegou a realizar seu bate-papo semanal pelas redes sociais. Mas, à tarde, era presença confirmada em evento que marcou o retorno de Célio Studart (PSD) à Secretaria da Proteção Animal. Embora fosse aguardado até o início do evento, foi representado pelo secretário da Casa Civil, Max Quintino, que informou que Elmano estava em outro compromisso. Qual? Não foi informado.

A situação de saúde de Elmano tem sido motivo de preocupações e a falta de explicações alimenta as dúvidas.

Crise nacional no partido de Wagner

O União Brasil, de Capitão Wagner, parece um oásis de serenidade quando comparado a potenciais adversários pela Prefeitura de Fortaleza. PT está em plena disputa interna, o que já houve no PL e no Psol. Para não falar no PDT.

Mas, no plano nacional, o União Brasil protagoniza uma das maiores confusões que eu já vi. num partido Com direito a casa do novo dirigente, Antônio Rueda, incendiada. E suspeitas levantadas sobre o antigo dirigente, Luciano Bivar. Que, por sua vez, acusa a esposa de Rueda de roubar dinheiro que estaria no cofre dele em um apartamento em Miami. O partido abriu procedimento para expulsar Bivar. Há acusações ainda de ameaça de morte e violência política de gênero. Tudo começou na disputa interna que colocou Rueda no lugar de Bivar no comando da legenda. E o partido tem nome de união.

Resta saber se essa confusão toda afeta a situação local de Wagner, que tem posição privilegiada nas pesquisas divulgadas até agora.