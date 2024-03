Bolsonaro tem a cabeça entregue pelos militares

Foto: Clauber Cleber Caetano/PR GENERAL Mourão e Bolsonaro em cerimônia no fim do governo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi responsável pela má iniciativa de reconduzir os militares ao poder, depois dos 20 anos de ditadura. As experiências de levar as Forças Armadas para dentro da política e do governo foram ruins para o Brasil e para os militares. Mas Bolsonaro se projetou, ainda na década de 1980, do fetiche e do saudosismo dentro do Exército em relação aos anos de poder usurpado. Notabilizou-se, como deputado, pela defesa de torturadores e pela justificativa dos absurdos cometidos. Mas, nunca foi propriamente exemplar, muito longe disso. Os relatos sobre a época de quartel não podiam indicar alguém menos adequado. Mas, uma vez que o militar reformado e político de carreira conseguiu chegar à Presidência pela via eleitoral, tratou de colocar militares em várias das funções mais estratégicas, inclusive no núcleo da gestão, como Casa Civil, Secretaria-Geral, Secretaria de Governo. Também nas Minas e Energia. Até na Saúde, no auge da pandemia, quando a coisa mais apertou, Bolsonaro recorreu à única saída que conhece e colocou um general. Deu bastante errado.

Bolsonaro também reuniu os colegas para tentar se segurar no poder. Planejou um golpe. Não conseguiu e agora os militares estão colocando na mesa a trama golpista do capitão reformado e ex-presidente. A situação dele é insustentável. Por causa, claro, dos próprios atos, da sede desmedida pelo poder. E por aqueles de quem se cercou.

Outro que o comprometeu foi o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Terrorismo de extrema-direita tem história

No momento no qual estão em julgamento extremistas de direita que promoveram ataques à democracia, será lançado livro do historiador Airton de Farias que pesquisou o terrorismo de extrema-direita no Brasil nos anos finais da ditadura militar. Com objetivo de gerar medo, tumultuar e interromper o processo de reabertura, grupos promoveram atentados a bomba que tinham como alvos bancas de revista, entidades, praças e até igrejas — a postura de padres contra o regime era alvo da fúria conservadora naquela época, não muito diferente de hoje.

A obra aborda grupos em todo o Brasil, mas tem olhar particular para o terrorismo de extrema-direita no Nordeste, especificamente no Ceará. Farias inicia o primeiro capítulo pelo Movimento Anticomunista (MAC). Em dezembro de 1980, a Polícia Federal apresentou à imprensa seis rapazes e uma moça responsabilizados por vários ataques a bomba. Conforme o inquérito, eram basicamente jovens de classe média, universitários, de bairros de elite em Fortaleza.

O grupo foi exceção em vários aspectos. Era composto apenas por civis, enquanto a regra era haver militares e policiais entre os que promoviam o terrorismo de extrema-direita.

Os atentados, em geral, não foram devidamente apurados e ficaram impunes. Os responsáveis identificados foram exceções.

"Os integrantes do MAC cearense, porém, foram descobertos e processados. Os únicos do País, ao que consta", diz Farias, no livro Explosões conservadoras: atentados de extrema-direita na abertura da ditadura civil-militar (1980-82), que será lançado em 9 de abril, na Assembleia Legislativa.

A pesquisa foi desenvolvida no pós-doutorado realizado na Universidade Federal do Ceará (UFC), sob a supervisão da professora Ana Rita Fonteles Duarte.

Pré-venda pelo perfil do autor no Instagram: @airtondefariasce