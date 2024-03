Os limites eleitorais entre Caucaia e Fortaleza

Foto: Iana Soares, em 1º/2/2011 Luizianne e Catanho: ele será candidato em Caucaia e ela quer ser em Fortaleza

A deputada federal Luizianne Lins (PT) trata de desvincular o lançamento da pré-candidatura de Waldemir Catanho (PT) a prefeito de Caucaia da disputa no PT na qual ela espera ser escolhida para concorrer a prefeita de Fortaleza. Catanho está ao lado de Luizianne desde o movimento estudantil e a imagem dele é indissociável da dela. Mas, não foi da ex-prefeita a ideia de fazer dele candidato a prefeito. E ela pretende afastar a ideia de que já está contemplada e, com isso, abre caminho em Fortaleza.

Também não foi o prefeito Vitor Valim (PSB) que viu em Catanho o nome ideal para sucedê-lo. Aliados falam que ele preferia o deputado licenciado e secretário estadual Salmito Filho (PDT). Ele e Valim são próximos desde os tempos em que ambos estavam na Câmara Municipal de Fortaleza.

A pré-candidatura de Catanho nasceu no Palácio da Abolição. Desde que anunciou que não disputaria a reeleição, Valim disse que o candidato seria escolhido em acordo com o ministro Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT). Foi dessas conversas que surgiu a candidatura de Catanho. Eles estavam de olho mais em Fortaleza que em Caucaia.

Aliás, a própria Luizianne foi cogitada, num primeiro momento, como opção em Caucaia. E ali, claramente, ela seria tirada do caminho em Fortaleza. Os petistas evitam relacionar de forma direta as eleições nos dois municípios. Há quem entenda que o eventual lançamento de Luizianne e Catanho em Fortaleza e Caucaia seria dar força demais para o mesmo grupo, que nem é majoritário no Estado. A deputada tem como argumento o fato de que lançar Catanho não foi iniciativa dela.

Divisão de papeis

O deputado estadual De Assis Diniz (PT) participou nesta segunda-feira, 18, do podcast Jogo Político. Ao falar sobre o crescimento sem precedentes do número de prefeitos do PT no Estado. Em 2020, o partido elegeu 18 prefeitos. Isso já no segundo mandato de Camilo Santana como governador. Agora, chegou a 45 prefeitos. De Assis relatou que, quando Camilo foi eleito governador, houve divisão de papeis: Camilo ficou responsável por tocar a gestão. Já o hoje senador Cid Gomes (PSB), que havia sido o padrinho da eleição, ficou com a condução política. Agora, prosseguiu De Assis, Elmano toca a gestão e a política. Acrescento eu que a política ele divide com Camilo. De todo modo, ambos são petistas, o que, para o deputado, justifica o crescimento da legenda.

Olhares sobre a história política

O grupo Crítica Radical tem realizado em vários lugares de Fortaleza exibições do vídeo “Maria, a redemocratização e a surpresa nas eleições de 1985”, primeiro episódio da série Uma Breve História de Política de Fortaleza, do O POVO+. Trata, como o nome indica, da eleição de Maria Luiza Fontenele e da turbulenta gestão na Prefeitura. O vídeo tem apresentação deste colunista. Na última sexta-feira, 15, a exibição, seguida de debate, foi no Instituto Poliglota, na Praia de Iracema. Estavam presentes várias personagens desta história, como a própria Maria e também Jorge Paiva. Eu também estive por lá. Quem também fez uma apresentação foi o professor Aristides Braga Neto, autor de pesquisa de referência sobre a gestão Maria Luiza.

Tive a oportunidade de conhecer e adquirir o livro lançado pelo professor em 2021, sobre a eleição de Maria. Epopeia no Ceará: a vitória espetacular com Maria Luiza em 1985 (Quantempo Edições, 2021).

A série “Uma Breve História de Política de Fortaleza”, apresentada pelo cientista político Cleyton Monte e por mim, tem capítulos dedicados ainda à passagem de Ciro Gomes pela Prefeitura, o primeiro mandato de Juraci, a gestão Antonio Cambraia e o retorno de Juraci, a era Luizianne Lins (PL) e os governos de Roberto Cláudio (PDT). Os capítulos estão disponíveis aqui