Bolsonaro paga conta dos abusos de poder

Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO Bolsonaro tem um indiciamento e várias denúncias na fila

Não vou citar aqui o Homem-Aranha, mas governar envolve muito mais responsabilidades do que ter poder nas mãos. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sempre se mostrou um deslumbrado pelo poder. Entendeu que ser presidente era fazer com que acontecesse aquilo que ele queria e mandava. Ao contrário, é ter de arcar com obrigações e compromissos. E precisa ser capaz de realizar aquilo que deseja, não basta um ato de vontade.

Presidente, além disso, pode muito, mas não pode tudo. Bolsonaro achou que podia mais do que a lei permite. Isso fica evidenciado no caso do plano de golpe e, também, no do cartão de vacinação. O primeiro indiciamento. Não deve ser o último.

Os defensores tentam argumentar: “coisa menor”. Ora, trata-se de acusação de associação criminosa para inserção de dados falsos em sistema público de informações sobre saúde. Aliados falam que investigar o cartão de vacina é perseguição. Ora, mas se investigou e se encontrou fraude. Como a investigação, então, pode ser perseguição? A fraude existiu. Era para deixar para lá? Fingir que não viu? Ou para permitir, por se tratar de Bolsonaro?

Cinismo nas reações

As cada vez mais cabeludas denúncias contra Bolsonaro e o entorno provocam reações as mais cínicas. O advogado do ex-presidente, Fabio Wajngarten, reclamou de vazamento. Na verdade, foi o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que retirou o sigilo. Vazamento é complicado, mas não foi o caso. Mas houve muitos na última década. A Lava Jato, por exemplo, instituiu como método. Não fossem os vazamentos e tudo mais a reboque, Bolsonaro nem teria sido presidente.

O problema é outro

Mais cínicas são as reações sobre as revelações acerca da trama golpista — que também não foram vazadas, tiveram sigilo retirado. Bolsonaristas repetem que apenas estavam sendo usados instrumentos da Constituição, como Estado de sítio ou Estado de defesa. Ora, uma graça.

Golpe não é presidente decretar Estado de sítio. Golpe é decretar Estado de sítio por não aceitar resultado eleitoral. Usá-lo para anular o resultado das urnas e para prender ministro do STF. Para não deixar o eleito assumir e garantir a própria continuidade no poder.

Quiprocó em Caucaia

A eleição para prefeito de Caucaia ficou bastante animada com a saída de Vitor Valim (PSB) da disputa e, mais ainda, com o anúncio de que o candidato dele será Waldemir Catanho (PT), secretário da Articulação Política do Estado. Não será uma disputa simples.

O ex-prefeito Naumi Amorim (PSD), que assumiu como suplente de deputado federal, deverá concorrer mais uma vez e disse já haver acordo entre os opositores para eles apoiarem quem quer que chegue a um eventual segundo turno contra Catanho.

Porém, o também ex-prefeito Zé Gerardo Arruda negou acordo e afirmou que, embora tenha conversado com Naumi, o pré-candidato do PSD “não cumpre acordo”, conforme afirmou. Zé Gerardo admitiu acordo de apoio mútuo com outros dois pré-candidatos: Emilia Pessoa (PSDB) e o vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil). Este último, por sua vez, disse não ter feito acordo com ninguém. A disputa tem ainda Coronel Aginaldo (PL).