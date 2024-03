Foi só uma fraudezinha…

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Ex-presidente da República Jair Bolsonaro

.

A inserção de informações falsas sobre vacinação de Jair Bolsonaro (PL) é minimizada pelos aliados como coisa menor, mesquinharia de quem persegue o pobre do ex-presidente, homem tão bom, que só quis o melhor para o Brasil. Dizem. A denúncia é de inserção de informação falsa em sistema público de informações. É crime tipificado. Não se pode escolher: este crime deve ser investigado e punido, aquele não. Parece que apoiadores do ex-presidente gostaria que se deixasse para lá. Não bastasse a inserção da informação falsa, foi ainda um dado relacionado à saúde pública, o que torna a fraude mais perigosa.

Como escrevi na coluna de anteontem, o episódio é emblemático de um ex-governante que achou que podia tudo, não havia limites aos seus poderes. Por isso se irrita tanto com as instituições que devem agir como os tão falados freios e contrapesos. Por isso se enfurece com o Supremo Tribunal Federal (STF) e com o Senado, assim como era com a Câmara quando o presidente era Rodrigo Maia.

Ele não sabia

Ficou célebre, na época do mensalão, a forma como os opositores, com justa razão, ironizam Lula pela justificativa de que ele nada sabia dos casos de corrupção denunciados no governo. Bolsonaro também busca escapar ao alegar ignorância. Não sabia que incluíram falsa informação de vacinação, não sabia de minuta de golpe, não sabia das joias.

Apelo sensato

Em todo esse caso escabroso da falsificação de dados sobre vacinação, sobressai o arroubo de lucidez da filha do secretário de governo de Duque de Caxias (RJ), João Carlos de Sousa Brecha: “Papai. Eu vou tomar a vacina do covid segunda dose segunda não falsifica pfv”, diz a mensagem encontrada pela Polícia Federal. Meses antes, ele enviou mensagem em grupo sobre a primeira dose: “Oi gente tomei a vacina. Nem doeu”.

A postura absolutamente comum chama atenção ao destoar do despautério geral envolvido nesse caso, numa trama patética, que envolve as famílias em atitudes que são, sim, criminosas. A jovem surge nesse meio como um oásis de juízo.

De tudo de mais nocivo que o governo Bolsonaro representou, poucas coisas são tão negativas quanto a importação do ideário antivacina. É parte do obscurantismo internacional, mas nunca teve adesão no Brasil. Segue como coisa dos nichos mais excêntricos do conservadorismo nacional. Mas recebeu visibilidade dada por políticos que têm seus prosélitos.

O Brasil tem programas de saúde pública e vacinação muito mais avançados que os de países ricos. As campanhas de vacinação foram responsáveis por quedas significativas nas taxas de mortalidade. Mães e pais brasileiros, por gerações, testemunharam isso e por isso confiam na vacina. Muitos dos que testemunharam a transformação hoje são avós e há gerações mais recentes, que não viveram o pior momento e dão trela a aberrações.

Individual coisa nenhuma

A decisão de não se vacinar é tratada por liberais conservadores como direito individual. Com a licença do termo, individual uma ova. Quem deixa de se vacinar ameaça expor outros ao risco de doenças. Além do contágio imediato, não-vacinados propiciam mutações de vírus e surgimento de variantes. São ameaça à saúde coletiva. Isso não é decisão individual, muito menos um direito.