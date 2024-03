A disputa pela Câmara

Foto: FÁBIO LIMA CÂMARA Municipal de Fortaleza

A janela partidária se fecha na semana que vem e até lá estão acelerados os movimentos para montar as chapas de vereadores. Na base governista, os aliados do prefeito José Sarto (PDT) estão muito otimistas. O PDT fala em eleger 14 vereadores. Mesmo adversários consideram a projeção factível. Na soma com os demais partidos que apoiam o prefeito, a projeção é de até 30 dos 43 vereadores. Os partidos da base deverão lançar 400 candidatos.

Renovação na oposição

Nas outras forças, o trabalho para montar chapas é maior e as perspectivas são mais modestas, embora haja otimismo. O PSB em Fortaleza terá de se reconstruir. Hoje é dominado pelas forças egressas do PDT. Mas não o PDT de Fortaleza, que já era controlado por Sarto e pelo ex-prefeito Roberto Cláudio. O grupo que abriu dissidência no PDT tem força no Interior, não na Capital. E migrou para o PSB, força que estava na base de Sarto. Alguns dos vereadores seguirão com o prefeito. O partido trabalha filiações e busca construir novos alicerces na Capital, com mais dificuldade que em outros municípios onde há nomes consolidados.

O PT passa por renovação. Elegeu três vereadores em 2020, mas nenhum deles buscará a reeleição este ano. Larissa Gaspar se elegeu deputada estadual. Guilherme Sampaio está licenciado para exercer mandato também na Assembleia Legislativa, como suplente em exercício. Ambos estão entre os pré-candidatos à Prefeitura. Guilherme descarta, se não for escolhido, concorrer a novo mandato de vereador. E Ronivaldo Maia foi expulso. Está hoje no PSD.

O PT tem hoje dois vereadores estreantes: Adriana Almeida e Vicente Pinto. Ambos serão candidatos. Quem retorna é Acrísio Sena, que já presidiu a Câmara. Entre os novos nomes está João Aglaylson, que foi chefe de gabinete de Ronivaldo e hoje ocupa cargo na articulação do governo Elmano de Freitas (PT). O grupo da ex-prefeita Luizianne Lins deve lançar Mariana Lacerda. Hoje primeiro suplente, Rogério Babau também deve concorrer com boas perspectivas. O PT projeta eleger a maior bancada de sua história, com seis a sete vereadores.

A federação, com PV e PCdoB, quer eleger também nomes como os ex-vereadores Professor Elói, Joaquim Rocha e Evaldo Lima.

A força da situação

A base do prefeito elege mais vereadores, é assim que funciona em Fortaleza. Até quando o candidato de situação vai muito mal. Isso explica porque, apesar de o prefeito Sarto ter sofrido dissidência de partidos, os parlamentares terem seguido com ele. São as legendas que acabam perdendo vereadores, não a base da Prefeitura.

Em 2004, por exemplo, o candidato de Juraci Magalhães, Aloísio Carvalho, ficou apenas na quinta colocação. Mas o na época PMDB, atual MDB, fez sete vereadores, maior bancada de longe. Em 2012, a base da prefeita Luizianne Lins (PT) elegeu o maior bloco de vereadores, embora o PT tenha emplacado apenas três vereadores, mesmo tamanho da bancada de 2020. No que petistas consideram erro de estratégia, ao privilegiar demais aliados e não trabalhar o crescimento da própria bancada.

Até porque, depois que Roberto Cláudio foi eleito, em duas semanas a maior parte dessa bancada já tinha mudado de lado e aderido ao prefeito vitorioso.