Alvos preferenciais

Foto: AURÉLIO ALVES SARTO e Elmano miram um ao outro

Pesquisas eleitorais divulgadas até agora em Fortaleza trazem Capitão Wagner (União Brasil) na primeira colocação. Normalmente isso o transformaria no alvo prioritário dos ataques adversários. Não é isso que tem ocorrido. Na noite de quinta-feira, 4, o prefeito José Sarto (PDT) fez o que talvez tenham sido as críticas mais contundentes dele até hoje ao grupo governista estadual — do qual era parte até dois anos atrás.

“A galera quer controlar tudo. Quem pensa diferente vão pra cima pra matar, pra sufocar", disse o prefeito. Falou ainda em obra da Prefeitura embargada pelo Estado. Reclamou de facções que estariam impedindo a Prefeitura de realizar ações — situação que informou ter denunciado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado. E defendeu Luizianne Lins (PT), em quem bateu bastante na campanha de 2020, e que afirmou estar sendo sufocada no PT.

Sarto não costuma ser tão agressivo e direto. Ele vinha se esquivando de falar mais diretamente de questões eleitorais. Mas, abril chegou e a eleição será dentro de seis meses. O prazo corre.

O que me chama atenção: o alvo é o PT, que nem candidato ainda tem. Mas, ele mira o partido do governador e o do presidente da República. E parece crer na candidatura de Evandro Leitão.

A recíproca é verdadeira. Entre os aliados do governismo estadual, o prefeito Sarto e o PDT Ceará são tratados como inimigo a ser batido. Mais que Capitão Wagner. Mais até que o bolsonarismo. O inimigo que as gestões de Estado e do Município vê hoje à frente são um ao outro.

Impacto para o PT

A deputada Luizianne Lins, que disputa indicação do PT para ser candidata, sinalizou que pode não subir no palanque do partido caso não seja escolhida. Há condicionantes. “Tudo vai depender de como vai se dar o processo. Se o processo vai ser respeitoso, se o processo vai ser invasivo, se o processo vai ser ok. Então, acho que tem muita coisa ainda para a gente pensar. Primeiro, vamos esperar esse resultado [da votação de domingo]”, disse em entrevista após participar de aula para estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), na quarta-feira passada.

É difícil projetar o impacto para o PT de Luizianne eventualmente cruzar os braços. Isso já aconteceu no nível estadual, sem grande prejuízo. Mas, em Fortaleza é diferente. A ex-prefeita tem força considerável e, desde que entrou na política, nunca ficou distanciada de eleição municipal.

Lula e a transnordestina

Eu estava na cobertura de uma visita de Lula a obras da Transnordestina em 6 de junho de 2006, no município de Missão Velha, no Cariri. Nesta sexta-feira, 18 anos depois, lá está Lula de novo em visita a obras da Transnordestina. Um vexame para o próprio Lula e para quem veio depois. De Dilma Rousseff (PT) a Jair Bolsonaro (PL). Este último, vale lembrar, vangloriou-se de concluir obras inacabadas dos governos do PT, como a transposição do rio São Francisco. Vangloriou-se sobre a transnordestina também, mas sem avanço digno de nota.

Pois bem, quando Lula esteve em 2006 na obra da Transnordestina, o contexto era bem diferente. Tão diferente que uma das estrelas foi Ciro Gomes, que tinha deixado o Ministério da Integração Nacional para ser candidato a deputado federal. Na ocasião, Lúcio Alcântara era governador. Quando foi citado, houve vaias. Ciro, que estava rompendo com Lúcio para lançar o irmão Cid Gomes a governador, pediu para o público parar.

Nesta sexta, em Iguatu, Lula diz que voltará para inaugurar a obra e irá entregá-la pronta, se não, perderá a confiança do povo. A conferir.