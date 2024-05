Jeito de 2012 ou de 2004?

Foto: Gabriel Gonçalves, em 18/10/2012 ELMANO de Freitas e Roberto Cláudio em debate do O POVO no segundo turno de 2012

No meio político, tem sido usual ouvir comparação entre o cenário eleitoral deste ano com o de 2012. Há uma razão evidente, foi a última disputa local em que o candidato da Prefeitura era um e o do Governo era outro. Em 2016 e 2020, o partido do governador tinha como candidata Luizianne Lins (PT), mas Camilo Santana, que estava no cargo, não fez campanha por ela.

Naquele ano de 2012, as duas candidaturas das máquinas largaram bem atrás. E cresceram muito, sobretudo a partir do início do horário eleitoral. O candidato da então prefeita, Luizianne, era o hoje governador Elmano de Freitas (PT). Foi ao segundo turno na frente. Roberto Cláudio, candidato do à época governador Cid Gomes (PSB), era presidente da Assembleia Legislativa — como Evandro Leitão (PT) é hoje, e o prefeito José Sarto (PDT) era em 2020. RC teve a ida ao segundo turno ameaçada por Heitor Férrer. Mas passou e venceu. Neste ano, há diferenças. Sarto é prefeito e candidato à reeleição. Não larga debaixo nem é desconhecido. Mas, tem rejeição que os desconhecidos de 2012 não tinham.

Porém, a se considerar eleição em que havia disputa de máquinas, pode ser feito também o paralelo com 2004. Naquele ano, o Governo do Estado apoiava Antônio Cambraia, pelo PSDB. A Prefeitura apoiava Aloísio Carvalho, do então PMDB, hoje sem “P”. E o Governo Federal apoiava Inácio Arruda (PCdoB), embora o PT, partido do presidente, tivesse escolhido Luizianne. No fim, foram ao segundo turno os “sem máquina” Luizianne e Moroni Torgan, do então PFL. Ela foi eleita.

E ainda pode-se considerar 2000. Naquele ano, a máquina estadual e a federal tinham uma mesma candidatura, de Patrícia Saboya, pelo PPS. Ela terminou na quarta colocação. Juraci Magalhães buscou a reeleição e venceu, numa disputa difícil. Derrotou Inácio, que unificava as forças que eram oposição tanto estadual quanto federal — algo que hoje não ocorre. Ainda assim, não é à toa que Sarto tem se inspirado em Juraci.

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo CASO é referente a uma disputa judicial entre Ciro e a editora Abril

Ciro Gomes e o PSDB

O PSDB do Ceará manifestou solidariedade a Ciro Gomes (PDT) e qualificou de “perseguição” a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que autorizou penhora de bens do ex-governador cearense por não pagar dívida de R$ 31 mil. O juiz deu aval ao arrombamento do imóvel se necessário. O pedetista perdeu ação movida por ele contra jornalistas da revista Veja e teve de arcar com os honorários dos advogados da editora, mas não pagou. O partido manifestou “indignação diante da situação de injustiça” e classificou a decisão de “absolutamente absurda e contrária aos princípios democráticos”.

O PSDB cearense é aliado ao grupo de Ciro. O partido é presidido no Estado pelo vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista. As duas siglas cogitam formar uma federação. Em Fortaleza, o PSDB é hoje o principal aliado do PDT e espera manter a vaga de vice na candidatura do prefeito José Sarto (PDT) à reeleição. E Ciro já foi filiado ao PSDB, pelo qual foi governador do Estado.

Interessante notar que dois dos maiores expoentes nacionais tucanos são autores de ações judiciais contra Ciro, por declarações feitas por ele. São os casos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do ex-governador paulista José Serra. Além do também ex-governador João Doria, que hoje não está mais no PSDB.