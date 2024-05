Estratégia, ação e comunicação contra a crise na segurança

Foto: FÁBIO LIMA SAMUEL Elanio, secretário de segurança do estado

As páginas de Opinião do O POVO, ao longo de quase um século, têm sido espaço privilegiado do debate público no Ceará. Articulistas e cronistas expuseram ideias, criticaram opiniões, travaram debates e, assim, promoveram transformações. Personagens da política, da economia, da cultura, da academia, dos movimentos sociais expressaram seus pensamentos em artigos no O POVO. A repercussão alcançada projetou personalidades que são autoridades em suas áreas a cargos destacados. Essa sexta-feira, 24, foi desses dias em que o debate público do Ceará passou obrigatoriamente pela Opinião do O POVO. O fato político da semana provavelmente foi a fala atrapalhada do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio. Observando no contexto, considerando anos anteriores e tendência, ele afirmou que o número de homicídios no Ceará é razoável. O mundo desabou sobre a cabeça dele. Aliás, Elânio foi o meio. O alvo mesmo do desabamento foi a cabeça do governador Elmano de Freitas (PT), com os estilhaços possíveis a Evandro Leitão (PT), pré-candidato petista a prefeito de Fortaleza. Se a situação da violência está razoável, o que é ruim? As críticas vieram das várias vertentes de oposição, em particular do prefeito José Sarto (PDT) e de Capitão Wagner (União Brasil), ambos pré-candidatos contra Evandro. No O POVO de ontem, Elânio fez uma necessária retratação.

“(...) utilizei um termo que não condiz com o que penso e foi inadequado naquele momento”, escreveu o secretário. Dito isso, ele ataca o que entende como “politicagem com fins eleitoreiros” sobre segurança pública. E elenca ações da gestão.

Samuel Elânio é discreto e conhece bem a SSPDS. Estava ao lado do ex-secretário Sandro Caron, a quem sucedeu na saída de Izolda Cela para a entrada de Elmano. Ele está naquele que é, em todo este século — já se vai quase um quarto dele —, o maior desafio político no Ceará. A função de secretário tem função de formulação, execução e também política, de dimensão pública. De quem está na função de comandar a Segurança, espera-se a estratégia para resolver o problema. Isso não basta. É preciso capacidade de colocar em prática e de fazer as coisas acontecerem. E é preciso capacidade de comunicação. O secretário, ainda mais em áreas tão sensíveis, precisa ser capaz de transmitir para a população que a estratégia é correta e é transformada em ação de maneira adequada. Deve passar confiança e tranquilidade.

Pode ser que o problema esteja na capacidade de se comunicar, ou ser algo mais profundo. Se a estratégia existe e é acertada, eu não consigo perceber. Nas ações, a aparência é de mais do mesmo. A impressão é de uma condução cansada, que parece empurrar com a barriga sem muita convicção. Não se transmite à população a energia necessária para enfrentar problema tão sério.

E, pelo amor de Deus, não estou aqui a pedir um marqueteiro, demagogo, populista, espalhafatoso, que venda soluções fáceis e produza factoides mirabolantes para aparecer. A segurança não precisa de coach. Já se tentou coisa parecida e foi o fundo do poço.

Nem estou dizendo que o secretário precisa ser trocado. Mas, as ideias e o rumo a ser dado para a segurança precisam ser expostos com mais detalhe e ênfase. O secretário precisa ser mais presente no debate público. E é necessário observar mais energia e vigor no trato do problema.

Já sobre a exploração eleitoral da segurança falo outro dia.

Toma lá sem dar cá

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, disse que o União Brasil não vai desembarcar do governo Lula, porque nunca embarcou. Embarcou nada… A legenda ocupa dois ministérios e o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) indicou um terceiro dentro da cota partidária.

ACM Neto disse que a relação do partido com o governo é “complexa”. De fato. O União Brasil criou o “toma lá” sem “dar cá”. Ocupa cargos, mas o apoio é mais ou menos. Neto é primeiro-vice-presidente do União Brasil.