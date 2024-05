O limite entre a politicagem e a crítica justa

Foto: Samuel Setubal Ex-secretário Samuel Elânio e o governador Elmano de Freitas

No artigo que o agora ex-secretário Samuel Elânio publicou no O POVO três dias antes de ser demitido, ele repetiu discurso que é repetido desde que Camilo Santana (PT) era governador e que é ecoado por Elmano de Freitas (PT). Também é mencionado por aí afora, inclusive na tragédia do Rio Grande do Sul. Não é desprovido de razão, mas merece ponderações.

“Segurança é um assunto sério, que deve ser tratado com responsabilidade e não com politicagem com fins eleitoreiros, como muitos pré-candidatos têm feito, entre eles o prefeito da capital”, escreveu Elânio, ao reagir às críticas que vinham do prefeito José Sarto (PDT) e outros pré-candidatos.

A politicagem é sempre condenável, mas é do jogo que críticas sejam feitas a problemas de ordem pública. Quando há exploração rasteira e sem fundamento, apenas para tirar proveito de situações graves, é realmente problemático. Mas, a crítica é do jogo. Não só isso. É necessária.

Temas como segurança, educação, saúde, moradia e ainda cultura, contas públicas e, enfim, as questões de Estado estão sujeitas ao debate público. Devem ser analisadas e podem ser criticadas, sim. Oposição existe para isso.

Inclusive, é do jogo que o governante que tem maus resultados nessas áreas pague o preço e perca votos. E é legítimo que quem apresente propostas cresça e, eventualmente, tenha a oportunidade de governar. Isso se chama política.

Claro, quando o debate é rasteiro, sem conteúdo, merece condenação.

Mas, em geral, a crítica dos opositores não é mais nociva ao interesse público que o puxa-saquismo de muitos dos aliados, que aplaudem tudo que vem do poder, mesmo o pior despautério.

Sarto nas redes e fora

O prefeito Sarto tem adotado postura mais agressiva à medida que a eleição se aproxima. O tom, porém, não é o mesmo nas redes sociais e na vida real. Na segunda-feira, por volta de 12h40min, pouco depois de o governador Elmano de Freitas (PT) anunciar a troca do secretário da Segurança Pública, o prefeito foi perguntado pelo repórter Guilherme Gonçalves, aqui do O POVO, e respondeu: “Tá cedo. O secretário nem tomou posse ainda. É preciso dar tempo ao tempo”. Também desejou sorte, sem deixar de demarcar a crítica à situação e à declaração pública do antecessor, Samuel Elânio, sobre a razoabilidade dos números. “Eu faço votos que o secretário possa fazer um bom trabalho porque a situação atual de insegurança do Ceará, a despeito do que acontece em outras regiões, leia-se Pernambuco e Bahia, o Ceará tendo tido números absolutamente inaceitáveis, não são razoáveis”.

Às 20 horas, parece que já era suficiente o tempo que o prefeito defendera. No Twitter, o prefeito publicou: “Facções criminosas e violência sem controle. O Ceará é o novo Rio de Janeiro? Governador escolhe como secretário de segurança ex-secretário de segurança do Rio”.

E acrescentou: “Um dia após o Rio ser apontado como a capital mais perigosa do Brasil, o governador escolhe o ex-secretário de segurança de lá para comandar a segurança do Ceará. É um projeto pra colocar Fortaleza, que infelizmente já é a segunda, no topo do ranking?”

O Sarto das redes não tem o temperamento do prefeito na vida real. Isso é estratégia de campanha já em curso.

Reencontro

Com a ida de Alexandre Cialdini para a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Estado, ele reencontrará Alfredo Pessoa, diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), autarquia vinculada à Seplag, responsável pela produção de dados e análises socioeconômicos. Cialdini e Alfredo foram os dois principais gestores da área econômica da Prefeitura de Fortaleza na época em que a hoje deputada federal Luizianne Lins (PT) era prefeita.

No Ipece também está José Meneleu Neto, diretor de Estudos Sociais (Disoc). Ele também integrou a área econômica da gestão petista.