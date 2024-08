Pesquisa em Caucaia pode não ser tão boa quanto parece para Catanho e Aginaldo

Foto: FÁBIO LIMA PREFEITURA de Caucaia, objeto de uma das disputas mais acirradas do Ceará

Foram divulgadas nesta segunda-feira, 19, pesquisas AtlasIntel sobre as eleições municipais em Caucaia e Juazeiro do Norte. São os dois maiores municípios do Ceará depois da Capital. Duas disputas nas quais as principais forças do Estado têm muita coisa em jogo. As pesquisas mostram, em Juazeiro do Norte, vantagem muito significativa do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), mas também bom potencial para Fernando Santana (PT). Em Caucaia, um cenário emboladíssimo, com clara tendência de segundo turno. E com indicativos na pesquisa que podem ir na contramão das impressões mais apressadas.

PT e PL fortes no 1º turno

Em Caucaia, Waldemir Catanho (PT) aparece com 27,6% e Coronel Aginaldo (PL), 27,4%. Naumi Amorim (PSD) tem 21,1%. Emilia Pessoa (PSDB) fica com 15,2%.

Na ponta, o candidato do PT e o do bolsonarismo. Está replicada, então, a síntese da polarização nacional? Em princípio, sim. Porém, nada garante que a eleição terminará assim. Há vários outros ingredientes envolvidos.

O AtlasIntel perguntou sobre a imagem dos candidatos. As duas imagens menos positivas são de Catanho (33%) e Aginaldo (32%). Ué, mas como quem tem a imagem menos positiva pode ter mais intenções de voto? Porque eles têm maior percentual, dos que têm imagem positiva sobre o candidato, que votam neles. Contudo, ambos tem maior índice de imagem negativa do que positiva. A de Catanho é 45% de negativo. Aginald,o, 40%. São obstáculos às candidaturas, embora larguem fortes no percentual de intenções de voto.

Emilia Pessoa tem a imagem mais positiva com alguma folga. O índice é de 52%, contra 27% de imagem negativa. Então, embora largue de trás, tem potencial para crescer. Potencial. O fato de se ter imagem positiva dela não significa querer vê-la como prefeita.

Não é impossível nem mesmo que o eleitor vote em alguém de quem tem impressão negativa, caso seja para derrotar alguém sobre o qual a opinião é pior ainda.

Naumi é quem tem a imagem que mais divide opiniões. Favorável para 45% e desfavorável para 41%.

PT e PL nem tão fortes no 2º turno

A pesquisa AtlasIntel fez seis simulações de segundo turno. Naumi venceria Catanho e Aginaldo e teria empate técnico com Emilia. a candidata do PSDB venceria Catanho e teria empate técnico com Aginaldo. No embate entre Catanho e Aginaldo, haveria empate técnico.

A tendência em Caucaia é forte em sentido de segundo turno.

A força de Glêdson e os padrinhos de Fernando

Glêdson Bezerra (Podemos) tem 54,3% contra 38,1% de Fernando Santana (PT) em Juazeiro do Norte. A diferença é boa, mas não é definitiva. A grande força de Glêdson, prefeito e candidato à reeleição, é a imagem positiva — 58%. Santana tem 40% de imagem positiva e 52% de imagem negativa. Difícil se eleger se não reduzir essa impressão ruim. A imagem negativa de Glêdson é de 36%.

A grande arma de Santana é o apoio de Camilo Santana (PT), que 80% de avaliação positiva. E de Lula (PT), que é 70%. Se Camilo conseguir transferir voto, equilibra a disputa, hoje desigual.

Mulheres e evangélicos

Santana chega a liderar em alguns segmentos, mas Glêdson tem vantagem avassaladora em dois segmentos específicos: evangélicos e mulheres.