Não dá para negar a trama golpista

Foto: Antonio Augusto/STF ￼FLÁVIO Dino citou argumentos das defesas

Pode-se discordar dos votos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela condenação dos acusados por plano de golpe de Estado, mas não dá para negar que são manifestações consistentes, sólidas, densas e com muitos fundamentos. Esperava-se uma manifestação dura da parte de Moraes, mas foi além do que se projetava.

O relator fez uma articulação de fatos muito contundente. Os episódios são reais, comprovados, confessos. A relação entre as situações é tangível. Não é possível afirmar que tudo é uma armação, um delírio, que nada aconteceu ou que não foi grave. Também é inconteste o envolvimento dos réus.

O voto de Dino foi igualmente profundo e embasado, com riqueza de teses jurídicas. Ele também se aprofundou nos argumentos das defesas e sinalizou que levará alguns deles em conta no cálculo das penas, no caso de condenação.

Caso confirmadas, as prováveis condenações — o placar está em 2 a 0 e faltam 3 ministros — não terão como causa a delação de Mauro Cid, mas o conjunto de evidências sobre as quais há constatações e confissões.

É possível questionar as sentenças, mas de forma alguma é possível dizer que a decisão é um despropósito. Existem elementos para justificar a culpa dos réus. Falar em armação ou perseguição, isso sim é descabido.

Moraes e as perguntas

O voto de Alexandre de Moraes teve também a resposta a alguns dos principais argumentos das defesas e dos críticos. Ele abordou praticamente todos os principais questionamentos um a um — com exceção de preliminares que já haviam sido votadas antes, ainda que Luiz Fux tenha dito que irá retomar alguns desses aspectos.

Um dos pontos tratou da reclamação de que ele, como magistrado, teria atuado na produção de provas, o que seria errado. O ministro foi questionado por ter feito perguntas durante os interrogatórios. E respondeu que não apenas pode como deve fazer os questionamentos.

“A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório”, argumentou.

Acrescentou que não cabe a advogado censurar o juiz pelo número de perguntas feitas.

Os prazos das defesas

Outro dos pontos que o relator rebateu foi sobre a falta de tempo para as defesas avaliarem as provas. Ele apontou que, uma vez encerrada a instrução, os advogados tiveram quatro meses para se debruçar sobre o material.

“Não foi juntado um único print, uma única gravação, um único documento importante ou pertinente. São oito equipes de advogados, oito defesas que, em quase quatro meses, ficaram com todas as provas que elas mesmas pediram. E nada de pertinente foi apresentado. Ou seja, ficou demonstrada a total ausência de prejuízo na juntada de provas”, justificou.

Uma reclamação enfática dos defensores foi sobre o pouco tempo para analisar os arquivos. Consideram que houve desigualdade de condições, pois não dispuseram do mesmo tempo que a acusação para a análise da grande quantidade de material.

Bem, prazo igual de fato não foi. Porém, na avaliação do relator, houve tempo suficiente. Pode ser.

Mas é fato que a quantidade de material apresentado é muito grande. O fato de nenhuma defesa ter encontrado nada de relevante me parece relativo. Mesmo que não encontrem nada, têm o direito a condições adequadas para essa análise. No entendimento do ministro, isso foi concedido.

