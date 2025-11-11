O papel de Roberto Cláudio

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼ROBERTO Cláudio se reuniu com vereadores da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza

Roberto Cláudio (União Brasil) tomou a frente nas articulações do bloco de oposição no Ceará. Nesta segunda-feira, 10, encontrou-se com vereadores na Câmara Municipal e, à tarde, foi ao encontro de Ciro Gomes na sede do PSDB. Até na filiação deste último ao atual partido, RC teve papel na organização. Apesar de eles estarem em legendas diferentes. Roberto Cláudio, no cenário de hoje, tende a não ser o candidato a governador. O tucano é aquele visto com mais entusiasmo para a função, apesar de repetir que o preferido dele é Roberto. O argumento do ex-governador é o fato de o aliado ser mais jovem e, conforme brincou na filiação, ter mais “tesão”.

Desde que virou ministro da Fazenda, no fim de 1994, Ciro se afastou do dia a dia da política cearense e se dedicou às movimentações nacionais. As questões locais, por quase 30 anos, ficaram entregues a Cid Gomes (PSB). Desde 2022, os irmãos estão rompidos. Ciro volta agora a ter como prioridade o Estado. Até porque Elmano de Freitas (PT) foi o primeiro governador eleito sem o apoio dele desde que o ex-ministro está na política. Há espaço a reconquistar.

Mas não sei se Ciro tem disposição para estar nas negociações mais amiúde. Por exemplo, se reunir com vereadores. Uma vez ou outra, talvez. Mas com rotina é menos provável. Nas eleições de 2024, Roberto Cláudio cuidou das composições pelo Interior. Quando iam a um município, ele traçava para o aliado o cenário da disputa local.

Na tentativa de unir a oposição, RC é o mais bem relacionado entre quase todos os lados. Com exceção talvez de Eduardo Girão (Novo), que não quer nem ele nem Ciro como cabeça de chapa. Tem boas relações tanto com André Fernandes (PL) quanto com Capitão Wagner (União Brasil), que são colegas de bolsonarismo há bem mais tempo, mas acumularam rusgas e animosidades.

Candidato ou não, Roberto cada vez mais se coloca como o principal articulador do bloco. Como já foi no segundo turno da eleição de 2024.

Os lugares na história da família Theophilo Gaspar

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira, 11, o julgamento do chamado núcleo três da trama golpista, que tem como personagem de maior destaque o general cearense Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira. Além dele, três coronéis, cinco tenente-coronéis e um policial federal são réus neste núcleo. Respondem pela acusação de monitorar autoridades, planejar ataques e pressionar por ruptura institucional.

Já foi melhor

A família Theophilo adquiriu caráter quase mítico nas Forças Armadas, por ser a única a ter um dos membros autorizado a usar barba. Antes, o traço fisionômico era quase regra. Começou-se a estimular raspar os pelos do rosto por higiene. Na Primeira Guerra Mundial, com o uso de armas químicas, as barbas atrapalhavam o uso de máscaras de gás. Por isso foram proibidas. Porém, por quatro gerações, houve um Theophilo, sempre de nome Manoel, no Exército e com barba. A partir de meados do século XX, os questionamentos surgiram. Em 1982, o quinto Manoel da família, quarto militar, fez requerimento formal ao Ministério do Exército para poder manter a barba. Foi feita investigação e imagens foram analisadas. Em "caráter excepcional", a permissão foi concedida. Mas ela chegará ao fim, porque o sexto Manoel Theophilo é pianista e não seguiu carreira militar.

Hoje um Theophilo marca outro momento na história da família nas Forças Armadas. Bem menos bucólico. Ao menos não é Manoel.

Ativo na política

Estevam é irmão do também general Guilherme Theophilo, que foi candidato a governador do Ceará em 2018 pelo PSDB, derrotado por Camilo Santana. Foi ainda secretário nacional de Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro (PL), no período em que Sergio Moro foi ministro da Justiça e Segurança Pública. Atualmente é pré-candidato a senador pelo Novo.

