Alimentar a intriga faz parte do jogo

Foto: FÁBIO LIMA Elmano de Freitas e Camilo Santana

Faltam pouco mais de seis meses para o período de convenções, quando as candidaturas serão definidas. Na política do Ceará, costuma ser temporada de intensas articulações. Esta virada de ano foi mais movimentada que o de costume nos bastidores. É uma fase também de muita intriga.

Na oposição, aponta o colega colunista Guilherme Gonsalves, Ciro Gomes (PSDB) tende mesmo a se lançar a governador, faltando a definição sobre o anúncio oficial. Mas há aspectos relacionados ao cenário que podem influenciar.

Qual será a posição do PL? Como ficará a federação União Brasil-Progressistas? Ciro irá de qualquer maneira? Ele não estava decidido a disputar quando a aliança parecia mais sólida. Terá tomado a decisão agora, frente às incertezas? Ou será que anunciar que concorrerá é uma maneira de segurar os possíveis parceiros que estão em dúvida?

Da parte governista, o governador Elmano de Freitas (PT) é anunciado como candidato à reeleição e não demonstra hesitação, mas opositores alimentam a tese de que quem disputará mesmo será Camilo Santana (PT).

O ministro da Educação reforça apoio a Elmano, mas deixa uma brecha aberta para a imponderabilidade da política. O bastante para fomentar muita fofoca.

Camilo deverá se desincompatibilizar do ministério em abril. Oficialmente, para ficar como opção para disputas nacionais. Eventualmente, para concorrer a vice-presidente, o que é muito difícil, pois seria uma chapa pura. É ainda cogitado como uma das alternativas a Lula, mas a chance de o presidente não ir para a reeleição é menor do que a de Elmano não estar na disputa. O próprio ministro não cogita o atual comandante do Palácio do Planalto fora do páreo.

Então, haverá muita especulação até abril e, depois que Camilo deixar o cargo, mais ainda até a convenção. E prosseguirá durante a campanha. Se Elmano não estiver em liderança folgada, até o limite do prazo será instigada a hipótese de substituição dele por Camilo.

É parte do jogo. Na eleição de 2024, eram os petistas que difundiam a tese de que o PDT, na época, iria trocar José Sarto, hoje no PSDB, por Roberto Cláudio, atualmente no União Brasil. Interlocutores ouviram do próprio Elmano que acreditava que o PDT lançaria RC. Entre os pedetistas também havia quem desejasse o mesmo. Poderia ter ocorrido se Sarto tomasse a iniciativa.

Mas apostar nesse tipo de movimento faz sentido para os adversários. Podem desestabilizar os oponentes e criar conflito principalmente entre os apoiadores de patente mais baixa, que opinam muito e apitam pouco.

As vozes do Palácio reforçam que o governador irá para a reeleição. No entorno a aposta é a mesma, embora haja quem considere que o trajeto previsto pode mudar em caso de risco de derrota. A perda do poder estadual seria um preço alto demais para o projeto do grupo.

Preferências e faltas de opção

Na oposição, há quem verbalize preferir Camilo como representante governista, apesar de as pesquisas indicarem que as chances da oposição cairiam. Isso também é estratégico. Antes da eleição de 2020, Capitão Wagner dizia que queria que Ciro Gomes concorresse a prefeito contra ele — o escolhido pelo PDT acabou sendo Sarto.

O desafio tem vários aspectos: de toda forma, não se tem o controle sobre quem se enfrentará. Então, dá o recado de não se temer nem mesmo o nome mais forte do outro lado. Se acabar sendo ele, é um cenário sobre o qual já houve manifestação. Caso o escolhido seja menos graduado, tanto melhor para quem o enfrenta.

A retórica, portanto, é inteligente. Mas, na realidade, a posição frequentemente mais honesta é de preferir os adversários mais fracos, não os mais fortes.

